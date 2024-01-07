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Події

Дуже небезпечно для ЗСУ: експерт розповів про нову технологію, яку почали використовувати окупанти

19:32 7 січня 2024
боєць

Попри множинні розробки дронів та добре опанування бійцями ЗСУ безпілотниками, схоже на те, що окупанти почали приміняти більш передові технології на полі бою.

Про це пише експерт у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов — більше відомий як Сергій «Флеш».

«Вперше на власні очі побачив перехоплене відео з російського FPV з машинним зором та автозахопленням цілі. Щобільше, в режимі тепловізора. Поки що все сире, але вже на фронті», — зазначає він з тривогою.

Також спеціаліст розкриває відмінність таких дронів: пілот дрона доводить його до цілі й згори, з великої висоти позначає. Далі дрон все робить сам.

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Що змінюється завдяки такій технології? На думку експерта, куполи радіоелектронної боротьби (РЕБ) втрачають своє значення — наведений з великої висоти дрон вже неможливо зупинити, він здатен діяти автономно.

Крім того, досвід пілотів дронів перестає грати важливу роль — пілотові вже не доводиться виходити з-під вогню противника, обминати пастки тощо, безпілотник все робить сам.

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Ще одна перевага — втрата картинки біля землі не страшна (дальність польоту коло землі зростає вдвічі).

Подібний дрон вражає ціль у русі точніше, що робить таку зброю більш перспективною.

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«Мене це дуже турбує. Ви ж розумієте роль FPV у війні, — резюмує експерт. — Мої друзі з Мінцифри давайте пришвидшуватись з нашими рішеннями. Команд розробників у нас вистачає, треба їм допомогти».

Нагадаємо, навіть при відставанні від ворога, українські бійці навчилася завдавати російській армії значних втрат. Але новітні технології, безумовно, ЗСУ дуже потрібні.

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