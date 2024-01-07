Дуже небезпечно для ЗСУ: експерт розповів про нову технологію, яку почали використовувати окупанти

Попри множинні розробки дронів та добре опанування бійцями ЗСУ безпілотниками, схоже на те, що окупанти почали приміняти більш передові технології на полі бою.

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Про це пише експерт у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов — більше відомий як Сергій «Флеш».

«Вперше на власні очі побачив перехоплене відео з російського FPV з машинним зором та автозахопленням цілі. Щобільше, в режимі тепловізора. Поки що все сире, але вже на фронті», — зазначає він з тривогою.

Також спеціаліст розкриває відмінність таких дронів: пілот дрона доводить його до цілі й згори, з великої висоти позначає. Далі дрон все робить сам.

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Що змінюється завдяки такій технології? На думку експерта, куполи радіоелектронної боротьби (РЕБ) втрачають своє значення — наведений з великої висоти дрон вже неможливо зупинити, він здатен діяти автономно.

Крім того, досвід пілотів дронів перестає грати важливу роль — пілотові вже не доводиться виходити з-під вогню противника, обминати пастки тощо, безпілотник все робить сам.

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Ще одна перевага — втрата картинки біля землі не страшна (дальність польоту коло землі зростає вдвічі).

Подібний дрон вражає ціль у русі точніше, що робить таку зброю більш перспективною.

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«Мене це дуже турбує. Ви ж розумієте роль FPV у війні, — резюмує експерт. — Мої друзі з Мінцифри давайте пришвидшуватись з нашими рішеннями. Команд розробників у нас вистачає, треба їм допомогти».

Нагадаємо, навіть при відставанні від ворога, українські бійці навчилася завдавати російській армії значних втрат. Але новітні технології, безумовно, ЗСУ дуже потрібні.

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