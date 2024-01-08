Плати чи мерзни: Кабмін скасував мораторій на відключення боржників від електрики та житлово-комунальних послуг

В Україні, де у перші місяці широкомасштабного вторгнення росії заборонили примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги та відключення тих, хто не платить, ситуація змінилася.

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Так, підприємство «Вінницяобленерго» повідомляє, що уряд скасував кілька постанов та зняв мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що навесні 2022 року була ухвалена постанова № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану», якою було визначено, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, зазначали в Міненерго.

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Йшлося й про випадки, коли побутовий споживач мав борги за газ чи електроенергію, які накопичилися раніше. Світло та газ обіцяли не відключати, доки в Україні триває війна.

«У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання», — йдеться у повідомленні «Вінницяобленерго».

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Нагадаємо, що в інфляційному звіті НБУ за жовтень прогнозувалося, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований у 2025 році.

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Фото Pixabay

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