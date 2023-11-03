37.30 / 37.86 39.64 / 40.38
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Стрибка інфляції не уникнути: у НБУ спрогнозували, коли скасують мораторій на підвищення тарифів на комуналку

11:13 3 листопада 2023
Гривні

В Національному банку України, де раніше зазначали, що потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня стане основним чинником зростання інфляції в Україні у наступних роках, зробили прогноз щодо зростання вартості комунальних послуг.

Як зазначається в інфляційному звіті за жовтень, адміністративна інфляція поступово зростатиме, вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, пише «РБК-Україна».

Втім, інфляцію стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році. Скасування, за прогнозом НБУ, призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

РЕКЛАМА

В НБУ прогнозують, що урядові рішення щодо тарифів на комуналку враховуватимуть їхню високу соціальну значущість. Отже, очікується, що їхнє підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями.

Раніше в ПФУ розповіли, як розраховуватиметься субсидія на опалювання у жовтні та де можна дізнатися її обсяг.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

97

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карт Таро

Тельцям — приємні переживання, Дівам — велика радість, Водоліям — удача в фінансах: Таро-гороскоп на листопад

Габаритні вогні

Заберуть посвідчення водія на пів року: українців попередили про відповідальність за поширене порушення ПДР

Місяць

Терезам — прибуток та цінні подарунки, Тельцям та Овнам — корисні знайомства: гороскоп на 3 листопада 2023 року

Генерал Залужний

Кількість призовників недостатня: Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту