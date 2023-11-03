Стрибка інфляції не уникнути: у НБУ спрогнозували, коли скасують мораторій на підвищення тарифів на комуналку

В Національному банку України, де раніше зазначали, що потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня стане основним чинником зростання інфляції в Україні у наступних роках, зробили прогноз щодо зростання вартості комунальних послуг.

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Як зазначається в інфляційному звіті за жовтень, адміністративна інфляція поступово зростатиме, вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, пише «РБК-Україна».

Втім, інфляцію стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році. Скасування, за прогнозом НБУ, призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

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В НБУ прогнозують, що урядові рішення щодо тарифів на комуналку враховуватимуть їхню високу соціальну значущість. Отже, очікується, що їхнє підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями.

Раніше в ПФУ розповіли, як розраховуватиметься субсидія на опалювання у жовтні та де можна дізнатися її обсяг.

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Фото Pixabay

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