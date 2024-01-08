Лижник-талант, що літає, помер у 37 років після раптової зупинки серця

Перший в історії поляк, який виграв юніорський чемпіонат світу зі стрибків на лижах з трампліна, Матеуш Рутковські раптово помер напередодні у своєму будинку в Скшипні поблизу Закопане у віці 37 років, повідомляє Meczyki. Раніше не стало дворазового олімпійського чемпіона, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше, ніж за 10 секунд.

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Свого часу лижника, що літає, Рутковські вважали у Польщі великим талантом і пророкували йому славу легендарного чемпіона світу Адама Малиша. Досить зазначити, що Матеуш став третім поляком в історії, який пролетів понад 200 метрів на трампліні у Планіці. Ось тільки через проблеми з алкоголем, дисципліною та зайвою вагою Рутковські вигнали зі збірної країни, і він у 21 рік завершив кар'єру.

Матеушу Рутковські пророкували велике майбутнє у стрибках на лижах з трампліна

За інформацією польських ЗМІ, причиною смерті спортсмена стала раптова зупинка серця. У неділю близько полудня у Скшипне, де жив Рутковські, терміново викликали «швидку». Але всі спроби лікарів урятувати пацієнта виявилися марними.

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Останнім часом Матеуш працював муляром у будівельній компанії, а також входив до складу правління спортивного клубу Rutkow-ski, президентом якого є його молодший брат Лукаш, також колишній стрибун з трампліна.

«Дорогий брат», — написав у соцмережі після смерті Матеуша Лукаш Рутковські, додавши сумні смайли та шість сердечок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний стрибун на лижах з трампліна.

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