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Спорт

Воротар «Динамо» покликав заміж свою кохану (фото)

10:43 8 січня 2024
Руслан Нещерет з нареченою

Воротар київського «Динамо» та молодіжної збірної України з футболу Руслан Нещерет, який сенсаційно обіграв із «жовто-синіми» у відборі на Євро-2025 чемпіонів Європи англійців, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині, і та відповіла згодою.

«Кохання завжди на часі», — підписала публікацію в Instagram кохана футболіста.

Дівчину динамівця звати Надія Петах. Вони обоє родом з Мукачево. Руслан та Надія разом із 2020 року. Саме тоді талановитий голкіпер дебютував у Лізі чемпіонів у матчі з «Барселоною» та запам'ятався класним сейвом після удару Ліонеля Мессі зі штрафного.

На сторінках Руслана та Надії вистачає спільних фотографій. Зокрема вони були разом на весіллі ексдинамівця, а нині футболіста англійського «Борнмута» Іллі Забарного.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Микола Шапаренко закрутив роман із дочкою легенди киян.

Фото Instagram

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