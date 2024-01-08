Воротар «Динамо» покликав заміж свою кохану (фото)
Воротар київського «Динамо» та молодіжної збірної України з футболу Руслан Нещерет, який сенсаційно обіграв із «жовто-синіми» у відборі на Євро-2025 чемпіонів Європи англійців, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині, і та відповіла згодою.
«Кохання завжди на часі», — підписала публікацію в Instagram кохана футболіста.
Дівчину динамівця звати Надія Петах. Вони обоє родом з Мукачево. Руслан та Надія разом із 2020 року. Саме тоді талановитий голкіпер дебютував у Лізі чемпіонів у матчі з «Барселоною» та запам'ятався класним сейвом після удару Ліонеля Мессі зі штрафного.
На сторінках Руслана та Надії вистачає спільних фотографій. Зокрема вони були разом на весіллі ексдинамівця, а нині футболіста англійського «Борнмута» Іллі Забарного.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Микола Шапаренко закрутив роман із дочкою легенди киян.
Фото Instagram30