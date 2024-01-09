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«Полював» на ППО та HIMARS під Слов’янськом: СБУ затримала російського інформатора

10:25 9 січня 2024
затримання

На Донеччині співробітники Служби безпеки затримали ще одного зрадника, який працював на російського ворога.

За даними спецслужби, інформатор «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті.

Насамперед він намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS.

Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

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Інформатор поширював отримані відомості через один з ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками «мдб днр».

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 43-річний місцевий житель, який підтримував збройну агресію рф проти України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Телеграм-каналах.

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Потім зловмисник почав «зливати» до чат-бота фсб закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку.

Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

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Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Днями на Дніпропетровщині СБУ затримала чиновника «Укрзалізниці», який шпигував для росіян за військовими ешелонами ЗСУ.

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