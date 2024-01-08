Чиновник «Укрзалізниці» шпигував для росіян за військовими ешелонами на Дніпропетровщині (фото)

На Дніпропетровщині викрили ще одного ворожого інформатора — посадовець «Укрзалізниці» шпигував за військовими ешелонами ЗСУ.

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Працівника однієї із вузлових станцій «УЗ» затримали в Дніпрі, повідомляють в Службі безпеки України. Посадовець збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ, а також розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

Фото СБУ

«Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин „Бредлі“ та танків „Леопард“. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

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Втім, СБУ спрацювала на випередження — своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні. З`ясувалося, що мешканець Дніпра був дистанційно завербований фсб влітку цього року.

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Фото прокуратури

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію рф.

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Фото СБУ

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві затримали колишнього чиновника, який проводив інформаційні диверсії проти України та пропонував приєднати східні області до російської федерації.

Фото СБУ

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