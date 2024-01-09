Медалістка Олімпійських ігор чекає на дитину від іменитого спортсмена (фото)

Бронзова призерка Олімпійських ігор та чемпіонату світу в естафеті, знаменита чеська біатлоністка Єва Пушкарчикова цього року стане мамою, повідомляє blesk.cz. Раніше словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова народила дочку на Різдво.

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Про це 32-річна спортсменка, яка завершила кар'єру 2022 року, повідомила на своїй сторінці в Instagram. «Настав час чимось із вами поділитися… У наше життя прийшло нове кохання. Ми готові і чекаємо на тебе. PS. Це боді з рибкою історичне та має свій шарм. Мама Томаса сховала його, коли його забрали з пологового будинку. Ми зробимо так само. Тож історія повториться», — написала Пушкарчикова.

Батько дитини — відомий біатлоніст збірної Італії 32-річний Томас Бормоліні. Пара офіційно підтвердила свої стосунки у січні 2022 року. А до цього Єва Пушкарчикова півтора року була одружена з чеським біатлоністом Лукашем Крістейном.

До речі, незабаром на Єву і Томаса чекає непростий вибір, адже з дитиною молодим батькам буде важче розриватися між італійським Лівіньо, де у родини Томаса є готель, і Чехією, де живе Єва. Доведеться десь звити сімейне гніздечко.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка Тереза Йохауг вийшла заміж після народження дитини.

Фото Instagram

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