Ворожа ракета влучила в лікарню під час операції: з’явилося шокуюче відео (18+)

Українські лікарі рятуюють життя людей навіть під час ракетних атак та обстрілів російських окупантів. Хоча це дуже ризиковано для них самих.

Це підтверджує ролик, який з'явився у мережі. Його опублікувала користувачка під ніком Anna the Nurse (Ганна Медикиня).



На відео чоловік заходить до операційної під час операції, тому жінка-хірург просить його негайно залишити приміщення. В цей час лунає жахливий звук — в лікарню влучає ракета.

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«Російська ракета влучила в українську лікарню під час операції. Всі російські військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності», — підписав автор ролик.

Де саме це сталося, наразі невідомо. Але з огляду на кімнату, де проходить операція, можна припустити, що це недалеко від лінії фронту.

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Окупанти щодня б'ють по цивільних об'єктах України. Наприкінці літа у Херсоні під обстріл попала міська лікарня, загинув молодий лікар.

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