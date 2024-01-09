Один з організаторів — ексрадник глави адміністрації Януковича: СБУ ліквідувала нові схеми переправки «ухилянтів» за кордон

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За даними СБУ, у різних регіонах нашої держави затримано організаторів оборудок. Серед них — колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тисяч доларів США.

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Так, у Києві нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

На чолі угруповання був мешканець столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача.

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Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі «Шлях» як водіїв закордонних рейсів.

На Закарпатті викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

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У подальшому клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як «списані» з військового обліку.

Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому частини неправомірної вигоди.

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На Тернопільщині до схеми причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один з мешканців регіону.

За грошову «винагороду» вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками.

Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.

Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У Держприкордонслужбі назвали кількість ухилянтів, яких затримали на кордоні у 2023 році.

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