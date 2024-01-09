Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до 33

Станом на 13:30 9 січня у Києві знайшли тіло ще одного загиблого у Києві під час масованої ракетної атаки рф 29 грудня 2023 року. Тож кількість жертв тієї атаки на столицю зросла до 33.

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Як повідомили у міській військовій адміністрації, нині відбувається розбирання зруйнованого складського приміщення у Шевченківському районі.

«Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка Національної поліції. Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини», — йдеться у повідомлення адміністрації.

Нагадаємо, 29 грудня російські війська атакували Україну 158 ракетами та дронами. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. 30 грудня у компанії Dnipro-M заявили, що пожежа від влучання уламків ракети знищила її складський об’єкт. Загинуло і багато працівників цього складу.

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Тож 1 січня рішенням столичноїх влади було оголошено Днем жалоби.



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