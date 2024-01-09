Українська артистка та волонтерка Даша Астаф'єва, яка кардинально змінила свою діяльність з початком повномасштабного вторгнення, емоційно висловилася про тих, хто замовчує війну та не бажає поширювати правду про події в Україні. Її обурюють заклики у соцмережах не публікувати злочини росіян та смерті цивільних, бо, мовляв, українці й самі це бачать, а іноземці від цього «шарахаються й панікують». Такі заклики розлютили Дашу.

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Вона переконана, що не можна замовчувати таку інформацію і потрібно якомога більше приділяти цьому увагу, щоб у світі не забували про війну. Адже за кордоном і так пишуть про Україну все менше.

«Варто зрозуміти просту річ: світ втрачає „інтерес“ до нас. Звучить жахливо, утім так воно і є. Усі ахнули, підтримали, поспостерігали та, зрештою, пішли далі. Це не їхня війна. У нас і далі вмирають люди від рук тварин із боліт, а в них на обкладинці — Тейлор Свіфт. Деякі іноземці взагалі думають, що наша війна скінчилася, бо її перестало висвітлювати національне телебачення, а хтось просто не цікавиться нами, адже читати про концерти Бейонсе приємніше, ніж про геноцид українців, братські могили та насильство над полоненими», — пише Астаф'єва.

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Але ж, нічого не скінчилося. Боротьба триває, в тому числі інформаційна. Артистка вважає, що розповідати про війну — обов’язок кожного, а мовчати про війну — це злочин.

«Замовчування війни — це злочин. Світ має бачити те, що росія робить кожного, с*ка, дня. Тільки так ми впливатимемо на ставлення людей до нашого ворога і зменшуватимемо лояльність до росіян. Усе просто: чим більше іноземців знають правду, тим більше світова спільнота підтримує нас, а міжнародні політики допомагають нам гасити окупантів. Вважайте, кожен репост зберігає життя», — закликає артистка і додає, що свідомо «прикрашати» свої сторінки в соцмережах — це нелюдське паскудство й жорстокість.

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Її в коментарях підтримали багато підписників та колег, серед яких Леся Нікітюк та репер Ярмак, який захищає країну на фронті.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як українські зірки відреагували на масштабний ракетний обстріл України.

А також про те, де відпочивають знаменитості, та чому їх за це хейтять у соцмережах.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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