Понад 200 мільйонів переглядів у соцмережах: названо суперфуд, від якого шаленіє світ

Зелені порошки (висушені та подрібнені овочі) стають дедалі популярнішими в соціальних мережах, зокрема в TikTok. Гештег #greenspowder має понад 200 мільйонів переглядів, і TikTokери шаленіють від різних переваг для здоров'я, які вони приписують порошкоподібній зелені, таких як чистіша шкіра, підвищена енергія та покращений стан кишківника, пише видання everydayhealth.com.

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Знаменитості випередили цей тренд. Ґвінет Пелтроу, Опра Вінфрі та Кейт Вінслет зробили зелений порошок своїм щоденним ритуалом. Це дієтична добавка, яка допомагає людям отримати добову норму овочів, вітамінів та мінералів. Загалом, щоб споживати його, потрібно змішати ложку суміші з водою, щоб отримати питний зелений сік, який можна приймати щодня або за потребою. Однією з найбільших переваг зеленого порошку є те, що бренди часто містять велику кількість суперпродуктів. Хоча кожна марка відрізняється від інших, загальні інгредієнти, що містяться в зеленому порошку, є спільними: листова зелень, інші овочі, морські водорості, фрукти, багаті на антиоксиданти, пробіотики.

За даними Американської асоціації серця, дорослим потрібно від чотирьох до п'яти порцій фруктів і від чотирьох до п'яти порцій овочів на день. За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), лише 1 з 10 людей досягає цих цілей. Ось тут і допоможе зелень у вигляді порошку.

Хоча зелені порошки можуть бути дорожчими, ніж свіжі цільні продукти, вони можуть мати певні переваги. Шерон Палмер, американська докторка медичних наук, каже, що зелені порошки можуть бути корисним доповненням до щоденного раціону.

«Вони можуть забезпечити вас деякими поживними речовинами, що містяться в зелені, такими як фітохімічні речовини, вітаміни та мінерали», — каже вона, додаючи, що такі поживні речовини, як вітамін С і вітамін Е, можуть боротися із запаленням і знижувати рівень холестерину.

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Не так багато надійних досліджень було проведено саме щодо порошкоподібної зелені. Одне невелике дослідження за участю 18 осіб показало, що вживання фруктового та овочевого порошку щодня протягом восьми тижнів призвело до підвищення рівня антиоксидантів у крові.

Раніше експерт дав поради, як психологічно налаштувати себе, щоб не переїдати.

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