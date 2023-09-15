Є різні способи скинути зайві кілограми, але основа успіху — харчування. Чого не варто робити і що обов’язково має бути, ділиться професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк, який раніше розповідав про шкідливість мюслів.

«Дефіцит калорій — це основне. Допоки в твоє тіло через рот не почне поступати менше калорій, ніж спалює твоя тушка — ти не зможеш втратити ні грама. Гормони, недосипання, стрес, клімакс і п'ятниця тринадцятого — все вторинне по відношенню до енергетичного балансу. Твоя щитовидна залоза — теж. І навіть генетика. Буде дефіцит калорій — будеш худнути. В нашій культурі жувати за компанію, заїдати стрес, без причини сунути носа в холодильник, їсти щоб звеселитись, попкорн в кіно, морозиво щоб охолодитись, зернята з подружками — норма. Ця норма вилазить нам боком, точніше двома жирними боками. Досить! В тебе може бути від 2 до 5 прийомів їжі, але це мають бути саме прийоми їжі — окремо відведений час для трапези за столом. Лише ви, макарони і виделка».

Також важливо, щоб у меню було багато білка, радить Віктор Мандзяк. Бо він дає ситість, береже мускули, спалює багато калорій, засвоюючись.

«Їжте овочі і фрукти. Вони — не тільки вітаміни, а й ситість, адже клітковина і великий вміст води, чим славиться така їжа, сприяють тому, не вдаватись до харчового свинства між прийомами їжі. Радикальний ЗОЖ-ПП — ідея утопічна і відірвана від реалій сьогодення. Психологи не дадуть збрехати: чим більше ти собі щось забороняєш — тим дужче ти цього хочеш. Ти можеш прожити без солодкого 2 тижні, та чи зможеш ти відмовитись від нього назавжди? Якщо ні, просто не зловживай. 70−80% калорій — ЗОЖ-ПП — натуральна і корисна їжа, для здоров'я і ситості; 20−30% - всякі смаколики — їжа для душі, щоб не зриватись і не мучитись».

При високих витратах калорій легше дотримуватись дієти. І є тільки один дієвий спосіб підвищення спалювання калорій — напруження мускулів. А найкращий, найпростіший і найприродніший спосіб напруження м'язів — ходьба. Просто ходіть, з навушниками, з друзями, на роботу.

«Нічого кращого з точки зору естетики тіла, ніж силові вправи, людство ще не придумало і навряд чи придумає коли-небудь. Силові вправи не тільки підвищують енерговитрати організму, а вкупі з високим споживанням білка бережуть мускули, дозволяючи спалювати саме жир. І справа не тільки в естетиці, яку ти набудеш коли підшкірного жиру стане достатньо мало, щоб було помітно твої опуклі сідниці і біцепси. Збережені м'язи знижують голод і апетит опісля схуднення, не дозволяючи тобі від'їстись назад.

7−8 годин на сон — святе. Бо коли ти не виспався — ти голодний, в тебе підвищена тяга до калорійної їжі, а сил на ходьбу і тренування нема.

Цукровані води (соки, компоти, кола-фанта) — це те, що варто пити чим рідше — тим краще.

Причин декілька. Якщо в тебе є звичка тамувати спрагу солодкою водою, ти можеш вливати її в себе з 2 літри щодня, споживаючи велику кількість калорій без відповідної ситості. Ти п'єш, а ситим не стаєш, тому п'єш ще. Результат — зайві калорії. З цукрованими напоями легко отримати надлишок фруктози, що сильно псує здоров'я.

Намагання робити все ідеально — загалом контрпродуктивна стратегія, а при схудненні тим паче. Не завжди виходить потренуватись чи харчуватись згідно плану. Не треба з маленьких неідеальностей робити всесвітню катастрофу. З'їв зайву цукерку — сприйняв це як особисту поразку. Ти можеш відійти від плану тренування і харчування. Зрештою, один провальний день в тиждень легко перекривається шістьома успішними".

Раніше відомий тренер та дієтолог Віктор Мандзяк поділився лайфхаками схуднення.

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