Як психологічно налаштувати себе, щоб не переїдати: експерт дав поради

Для багатьох людей, особливо тих, хто намагається схуднути, це непростий час. Великі очікування святкового щастя можуть поступитися місцем самотності, смутку — і більшій вразливості до багатої їжі, яка є повсюди в цю пору року. Але не панікуйте: якщо ви схильні до святкової хандри, ви можете вжити заходів, щоб зберегти гарний настрій (і своє харчування) — не позбавляючи себе їжі і не зловживаючи цією втіхою. Психічне здоров'я є важливою частиною вашого благополуччя. Поговоріть зі своїм лікарем або терапевтом, якщо ви постійно відчуваєте пригнічений стан. Якщо у вас такий стан, як депресія, вам знадобиться лікування, а не лише ідеї щодо способу життя, пише WebMD.

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«Люди, які досягають успіху в будь-чому — чи то в кар'єрі, чи то у вихованні дітей, чи то в дієті — придумують собі лінзу, через яку вони хочуть це бачити, — каже доктор філософії Джон Еліот. — Вся справа у мотивації. Скажіть собі, що важко дотримуватися плану здорового харчування під час свят, і це стане пророцтвом, що здійснюється. Ви самі себе підставили. Мозок оперує даними, пов'язаними з дуже сильними емоціями, почуттями та образами. Якщо ви заряджаєте мозок емоціями та візуальними образами, мозок реагує на них і продукує їх. У гольфі бачення озера — це дуже емоційна картина. Але за допомогою цієї картини ви запрограмували свій мозок на те, щоб м'яч потрапив в озеро. Так само і ваш розум бере участь у схудненні — навіть у тому, наскільки добре ви справляєтеся зі святковою хандрою».

Щоб налаштувати себе на успіх, радить Еліот, загляньте всередину себе. Подивіться на те, чого ви хочете досягти, і запитайте себе: «Чому важливо їсти помірно?»

«Якщо відповідь буде: «Щоб хтось сказав, що ти чудово виглядаєш», то це зовнішня мотивація. У довгостроковій перспективі це не спрацює. Внутрішні мотиватори — це такі речі, як гарне самопочуття, більше енергії та можливість бігати. Це те, як ви хочете почуватися щодня.

Коли ви відчуваєте жалість до себе, зробіть щось з цим. Якщо ви відчуваєте сором через свою вагу — наприклад, через те, як, на вашу думку, можуть відреагувати члени сім'ї, коли побачать вас, — перевірте себе на реальність. Вони не відкинуть вас. Хіба ви відкидаєте людей на підставі того, скільки вони важать? Але якщо ви схильні до переїдання печива, не ходіть на вечірки з печивом. З'їжте парочку вдома, і на цьому зупиніться".

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Переконайтеся, що ви достатньо відпочиваєте. Занадто мало сну — це форма стресу, вважає фахівець. А підготувавшись до ситуації, ви зможете тримати такі негативні думки під контролем. Уникання соціальних заходів може лише ще більше занурити вас у святкову хандру. Тож якщо ви соромитеся вечірок, підготуйтеся до них і заведіть світську бесіду.

«Коли ви почуваєтеся пригніченими і готові зірватися з дієти, дайте собі невелику перерву на розслаблення. Коли ми жаліємо себе, ми раціоналізуємо зрив. Варто почекати 10 хвилин, зайнятися чимось іншим протягом цього часу, а потім подивитися, як ви ставитеся до їжі, до якої ви відчували сильний потяг всього кілька хвилин тому. Ви можете бути здивовані. Можливо, ви не захочете їсти».

Замість того, щоб їсти величезні порції, які роблять вас млявими, їжте маленькими порціями, так ви будете мати стабільний рівень цукру в крові протягом дня. Контроль порцій важливий, але якщо ви залишаєтеся ситими, ви не будете дуже голодними і не піддаватиметеся переїданням.

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