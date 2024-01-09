Провела першу ніч життя в бомбосховищі: у сім’ї нардепів народилась дитина і отримала від батьків незвичне ім’я

Подружжя депутатів Верховної Ради, Альона Шкрум і Дмитро Наталуха стали батьками вперше. У них народилася дочка, яку назвали Лук'яною.

Про це 36-річна Шкрум повідомила у соцмережах та показала фото донечки.

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Новонароджена

«Люба Лу, дякую тобі, що ти обрала мене, нас з Дмитром, та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час). Ти точно не шукаєш легкої та звичайної долі. Але сподіваюсь, вона буде дуже-дуже щасливою. Ти вже стільки мене навчила, що не віриться, як це можливо, і яка я була дивна, що так багато часу втратила на переживання і думки про неважливі речі», — написала вона.

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Також Альона зауважила, що очікувала на пологи лише в кінці січня.

«Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше). Перша твоя ніч у бомбосховищі — була вчора, ти її успішно та спокійненько проспала). Вітаю тебе! Колись буду тобі це розказувати; ти, звісно, не будеш мене особливо слухати, бо тобі це буде не цікаво і не зрозуміло, але я буду розказувати знову і знову). Привіт всім — від Лукʼяни Дмитрівни Наталухи) Наш Лучік», — зазначила новоспечена матуся.

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Своєю чергою, новоспечений батько Дмитро Наталуха (36-річний нардеп від «Слуги народу») пізніше пояснив, чому вони з дружиною обрали саме це ім'я для донечки.

За його словами, це старовинна українізована версія імені з латинським коренем «lux» — світло.

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«Як то Лучія, Лучілія, Луция чи Люсі, які пішли від Lucius (Лукіус)», — зазначає щасливий батько у своєму Facebook.

Зазначимо, що Альона Шкрум — не єдина молода матуся у стінах парламенту. У грудні свою першу дитину народила депутатка від партії «Європейська солідарність» Софія Федина. Батьком хлопчика є спецпризначенець, колишній десантник 80-ї бригади, на ім'я Олег. А наприкінці літа батьком став депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Сина Івана йому народила депутатка від «Слуги народу» Ольга Коваль.

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