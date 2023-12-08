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Політика

В Раді залишився 401 народний обранець: ще трьох депутатів позбавили мандатів

16:17 8 грудня 2023
Рада

Парламент позбавив депутатських повноважень ще трьох нардепів. Таким чином у Верховній раді залишився 401 нардеп, це новий антирекорд, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, парламент позбавив депутатських повноважень мажоритарників Максима Єфімова (фракція «Відновлення») та Дмитра Шпенова (позафракційний). Також позбавили мандата нардепа Віталія Данілова з фракції «Батьківщина». Він прийшов у парламент під номером 16 у списку партії.

Зараз у Раді 401 нардеп, це новий антирекорд. Але Данілова має замінити інший депутат за списком «Батьківщини».

Зазначимо, що у листопаді нардеп Віталій Данілов з «Батьківщини» написав заяву про складання депутатського мандату. Причини такого рішення — невідомі.

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Також у листопаді Дмитро Шпенов написав заяву про складання мандату. Він обрався у поточний склад Ради як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області. Був членом Комітету з питань правової політики.

На початку грудня про своє рішення вийти з парламенту повідомив народний депутат з групи «Відновлення України» Максим Єфімов. Він заявив, що не зможе продовжити роботу у Раді, бо організовує життєдіяльність Краматорської громади.

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Нагадаємо, нещодавно ДБР відкрила кримінальне впровадження щодо народного депутата від забороненої ОПЗЖ Віталія Борта. Народного обранця підозрюють в підробці документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

«ФАКТИ» також повідомляли про смерть колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, якого знайшли мертвим в Одінцово під Москвою, куди Кива втік після повномасштабного нападу рф на Україну.

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