В Раді залишився 401 народний обранець: ще трьох депутатів позбавили мандатів

Парламент позбавив депутатських повноважень ще трьох нардепів. Таким чином у Верховній раді залишився 401 нардеп, це новий антирекорд, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його інформацією, парламент позбавив депутатських повноважень мажоритарників Максима Єфімова (фракція «Відновлення») та Дмитра Шпенова (позафракційний). Також позбавили мандата нардепа Віталія Данілова з фракції «Батьківщина». Він прийшов у парламент під номером 16 у списку партії.

Зараз у Раді 401 нардеп, це новий антирекорд. Але Данілова має замінити інший депутат за списком «Батьківщини».

Зазначимо, що у листопаді нардеп Віталій Данілов з «Батьківщини» написав заяву про складання депутатського мандату. Причини такого рішення — невідомі.

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Також у листопаді Дмитро Шпенов написав заяву про складання мандату. Він обрався у поточний склад Ради як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області. Був членом Комітету з питань правової політики.

На початку грудня про своє рішення вийти з парламенту повідомив народний депутат з групи «Відновлення України» Максим Єфімов. Він заявив, що не зможе продовжити роботу у Раді, бо організовує життєдіяльність Краматорської громади.

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Нагадаємо, нещодавно ДБР відкрила кримінальне впровадження щодо народного депутата від забороненої ОПЗЖ Віталія Борта. Народного обранця підозрюють в підробці документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.



«ФАКТИ» також повідомляли про смерть колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, якого знайшли мертвим в Одінцово під Москвою, куди Кива втік після повномасштабного нападу рф на Україну.

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