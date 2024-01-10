Окупанти вдарили ракетою по дитячому оздоровчому центру у Харкові (фото)

Протягом доби, що минула, ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, у тому числі й трьома дронами-камікадзе, один з яких був знищений. Також противник здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Руйнувань та пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура, житлові приватні та багатоквартирні будинки. Загарбники знов били по Харкову, руйнувань зазнало приміщення дитячого оздоровчого центру.

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Як повідомляв керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни били по обласному центру з території Бєлгорода, попередньо, із ЗРК С-300.

Фото зі сторінки О.Синєгубова

Фото зі сторінки О.Синєгубова

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«Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об"єкт! Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди», — зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що дитячий оздоровчий табор, який знаходиться на околиці міста, зазнав два удари. Було пошкоджено кілька будівель. На щастя, обійшлося без постраждалих — наразі табір порожній.

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Фото зі сторінки О.Синєгубова

Один з ударних БПЛА був збитий у небі над Сумщиною. Обласна ОВА попереджала про затримку потягу Київ-Суми. Втім, про причини детально не повідомлялося.

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За даними Генштабу ЗСУ, на фронті відбулося 77 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.

За добу, що минула, було ліквідовано ще 800 військових противника — втрати особового складу російської окупаційної армії склали 366 790 військових.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше історик Ярослав Грицак зазначав, що те, що станеться на фронті у 2024 році, буде визначати можливий кінець війни.

Фото зі сторінки О. Синєгубова

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