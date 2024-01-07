Зараз — як Сталінград: відомий історик зробив прогноз, чи завершиться війна у 2024 році

Повномасштабна війна в Україні триває вже 683 доби.Те, що станеться на фронті у 2024 році, буде визначати можливий кінець війни.

Таку думку висловив історик Ярослав Грицак в розмові з «Радіо Свобода».

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Він розповів, що війна стала патом, як і казав Залужний. Йдеться про те, що ні одна зі сторін не має достатніх ресурсів й зусиль для великих наступів та проривів.

«Умовно кажучи, ми зараз не у 1939 році, а у 1942. Тоді був Сталінград, тобто початок відкату у другу сторону. І питання, чи ми закладемо цю основу. Було би гріх казати, що це тільки відповідальність України, бо це відповідальність Заходу. Тому що ця війна затяжна, а затяжна війна має свою логіку», — пояснює історик.

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За його словами, фронт дуже важливий, але не тільки він визначає долю, тому що у затяжних війнах дуже важлива міцність тилу.

«Бо врешті-решт війна не закінчується вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом, а котра сторона не буде мати сил нести тягар війни. І це кінчається колапсом однієї сторони»,— додає історик.

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Грицак наголошує і на тому, що коли Україна має доступ до ресурсів Заходу, то росія не має шансів.

«Це не тільки українські внутрішні реформи, але й Захід сам має реформуватися. Питання, наскільки достатньо швидко реформуватимуться, як нам потрібно, чи будуть виконувати свої обіцянки», — резюмував він.

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Зазначимо, що за даними аналітиків, найважливіший висновок, який можна зробити з останніх двох років бойових дій, це домінування оборонної війни над наступальними операціями. Це було продемонстровано знову і знову, починаючи з провалу початкового бліцкригу росії у перший місяць війни.

Стосовно закінчення війни, то деякі військові експерти вважають, що бойові дії в Україні припиняться у 2024 році. Зокрема, на думку військового аналітика, полковника ЗСУ Петра Черника, на закінчення бойових дій в Україні можуть вплинути геополітичні моменти, а саме — вибори у США.

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