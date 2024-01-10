В'їзд до Києва утруднений: на Варшавській трасі через велику ДТП обмежено рух транспорту (фото, відео)

Чергова ДТП під Києвом стала причиною затору на Варшавській трасі, де рух при в`їзді у столицю значно ускладнений.

Як повідомляють в Бучанській міській раді, перекрито дві смуги руху, на трасі утворився великий затор.

ВІДЕО ДНЯ

Фото Бучанської міськради

Фото Бучанської міськради

РЕКЛАМА

Фото Бучанської міськради

На місці події працює поліція, деталі ДТП уточнюються.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями в Ковельському районі Волинської області за участі правоохоронця сталася смертельна ДТП — загинув 14-річний хлопець.

Фото Бучанської міськради

195

Читайте нас у Facebook та Instagram