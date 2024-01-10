В'їзд до Києва утруднений: на Варшавській трасі через велику ДТП обмежено рух транспорту (фото, відео)
Чергова ДТП під Києвом стала причиною затору на Варшавській трасі, де рух при в`їзді у столицю значно ускладнений.
Як повідомляють в Бучанській міській раді, перекрито дві смуги руху, на трасі утворився великий затор.
На місці події працює поліція, деталі ДТП уточнюються.
Нагадаємо, що днями в Ковельському районі Волинської області за участі правоохоронця сталася смертельна ДТП — загинув 14-річний хлопець.
Фото Бучанської міськради195