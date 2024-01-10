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Події

В'їзд до Києва утруднений: на Варшавській трасі через велику ДТП обмежено рух транспорту (фото, відео)

9:30 10 січня 2024
ДТП

Чергова ДТП під Києвом стала причиною затору на Варшавській трасі, де рух при в`їзді у столицю значно ускладнений.

Як повідомляють в Бучанській міській раді, перекрито дві смуги руху, на трасі утворився великий затор.

Фото Бучанської міськради

Фото Бучанської міськради

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Фото Бучанської міськради

На місці події працює поліція, деталі ДТП уточнюються.

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Нагадаємо, що днями в Ковельському районі Волинської області за участі правоохоронця сталася смертельна ДТП — загинув 14-річний хлопець.

Фото Бучанської міськради

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