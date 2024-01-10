«Це крок до фундаментальних змін у системі»: Дану Ярову призначили радницею в Міноборони

Громадську діячку, волонтерку, колишню радницю міністра оборони України у 2015−2017 роках, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, голову громадської організації «Мрія дітей України» Богдану Ярову (відома також як Дана Ярова) призначили на посаду радниці заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Виконувати обов’язки радниці Ярова буде на громадських засадах, повідомило Міноборони на своїй сторінці у Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

«Призначення Богдани Ярової — це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях», — прокоментував призначення Кліменков.

Він додав, що Ярова посилить команду Міністерства оборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ.

У свою чергу Ярова подякувала за довіру та сказала, що приведе закупівлі Міноборони до стандартів НАТО.

РЕКЛАМА

«Дякую Дмитру Кліменкову за довіру і те, що покликав в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ такими, що будуть відповідати стандартам НАТО», — сказала Дана Ярова.

Нагадаємо, Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, у якому йшлося про розкрадання коштів на закупівлі харчів для ЗСУ за участі Міністерства оборони України.

РЕКЛАМА

У серпні 2023 року журналісти з’ясували, що ціна військового екіпірування, закупленого Міністерством оборони у 2022 році, зросла втричі під час доставлення.

Наприкінці грудня 2023 року спалахнув ще один корупційний скандал. Одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича підозрюють у схемах із закупівлею одягу та білизни для ЗСУ, які завдали державі збитків на понад мільярд гривень. А також — у пропозиції 500 тисяч доларів хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Наразі Міноборони розриває усі договори, укладені з компаніями, які пов'язані із затриманим правоохоронцями львівським бізнесменом.

РЕКЛАМА

261

Читайте нас у Facebook та Instagram