«Резніков знецінював та відверто глузував над дронами»: Ігор Луценко про нестачу БПЛА на фронті

За весь час військової служби я від держави отримав тільки не особливо потрібний мені автомат, пістолет і, може, кілька сотень літрів дизелю, коли ми потребуємо тисяч дронів. Тому що українське виробництво БПЛА не задовольняє потреби армії. Про це розповів народний депутат Верховної Ради VIII скликання, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко в інтерв’ю «Телеграф».

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«Мільйон дронів — це абсолютно досяжна цифра для виробництва. Однак нам треба мати хоча б два-три мільйони на рік. Ця війна досить інтенсивна, щоб „проковтнути“ таку кількість безпілотників. Мільйона вистачить, щоб втримати ситуацію на фронті, але щоб рухатися далі — цифру треба якісно збільшувати. Тож питання навіть не в кількості, а в якості. І питання в тому, чи буде держава брати участь у цьому процесі. Зараз на 90% це вирішують приватні виробники й за приватні кошти», — сказав Ігор Луценко.

За словами військового, якби держава пів року тому зрозуміла, що FPV-дрони — це великий тренд, то можна було б вже зробити велике державне замовлення, розподілити дрони по калібрах, моделях і класах, а приватні підприємства виконали б це завдання.

«Ми могли б виробляти набагато більше, якби було планування роботи. В економіці та виробництві необхідна чітка стратегія. Зараз держава не знає, що їй потрібно, і не оголошує державні довгострокові замовлення. У результаті все відбувається за кошти приватних виробників. Але й вони не можуть планувати свою роботу, інвестувати в дослідження та розробки, а також нарощувати виробничі потужності… З огляду на більшість скандалів бізнес не може розраховувати на прозоре фінансування і конкурентність», — додав Луценко.

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Військовий також пригадав відношення вже колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

«Наприклад, попередній міністр знецінював та ігнорував дрони. Я б навіть сказав, що він відверто глузував над дронами. При цьому виділяв кошти Розенблату на їхню розробку. Можливо, тепер щось зміниться, можливо, з'явиться людина, яка поліпшить цю політику», — зазначив Ігор Луценко.

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Боєць ще раз наголосив, що дрони є надважливими для фронту.

«Що може бути зараз важливішим за дрони? Дехто каже, що артилерія. Однак вона вже не може працювати без дронів. Так само і ракети HIMARS. Жодна військова технологія не може бути застосована ефективно без взаємодії з дронами та безпілотними системами», — додав він.

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