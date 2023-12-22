Стало відомо скільки ракет і безпілотників запустила росія за майже два роки великої війни

Речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат повідомив українському телебаченню, що за час вторгнення, яке триває вже майже два роки, росіяни випустили близько 7400 ракет і 3700 ударних безпілотників Shahed по цілях в Україні.

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Військові заявили, що українська протиповітряна оборона змогла збити 1 600 ракет і 2 900 безпілотників.

«Ми маємо справу з величезним агресором, і ми повинні чинити опір», — сказав Юрій Ігнат.

Ігнат сказав, що нижчий показник збитих ракет пояснюється тим, що російські війська використовують надзвукові балістичні ракети, які набагато важче збити. Ще одним аргументом є те, що Захід передав Україні сучасні системи ППО Patriot лише після кількох місяців війни, а не на першому її етапі. Саме системи Patriot є типом зброї, здатним збивати більш досконалі російські ракети.

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Тим часом, як нагадує Reuters, росіяни все частіше використовують дешеві у виробництві іранські безпілотники Shahed для атак на енергетичну інфраструктуру України. За словами представника ВПС України, щоночі Shahed збивають над десятьма-п'ятнадцятьма регіонами України.

москва почала використовувати Shahed для атак на об'єкти критичної інфраструктури у вересні 2022 року. Спочатку було важко їх збивати, оскільки дрони важче виявити на радарах, ніж ракети.

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Використання росією безпілотників у масованих атаках створило дилему для України. Дійсно, їх виробництво було настільки дешевим, що намагатися збивати їх дорогими засобами протиповітряної оборони не було рентабельним. Проте в Україні знайшли вихід і з цієї ситуації — ми почали використовувати для збиття безпілотників автомобілі з кулеметами на борту.

«Ми стріляли по них з усього, що потрапляло під руку — і з пістолетів, і з кулеметів, — розповідає полковник Юрій Ігнат, згадуючи перші спроби збити безпілотники. — Що ж, на той час вже було зрозуміло, що мішень непроста. Було багато ускладнень і помилок. Треба було бути готовими».

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Раніше «ФАКТИ» публикували інтерв’ю з речником Повітряних Сил ЗСУ Юрієм Ігнатом: «У нас вкрай мало засобів ППО, але F-16 зможе усе виправити».

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