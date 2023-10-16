«Відправив» мертвого служити у ЗСУ: на Одещині дід застрелив онука та вигадав «легенду» (фото, відео)

На Одещині, де раніше хлопець випадково вбив свою гостю, наприкінці квітня під час сварки чоловік вбив свого онука, закопав убитого на подвір’ї і більше місяця брехав усім, що той пішов служити в ЗСУ. Правоохоронці зібрали неспростовні докази і висунули 84-річному чоловіку обвинувачення, яке скерували до суду. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Правоохоронці викрили правопорушника у червні, щойно дізналися про зникнення 41-річного жителя села Нерубайське від його друзів. В ході розшуку чоловіка було встановлено, що він убитий, і це зробив його дідусь. Родичі постійно конфліктували, і коли онук вчергове навідався до дідуся, між ними знову виникла сварка. В ході суперечки літній чоловік схопив свою мисливську помпову рушницю і двічі вистрілив в онука. Від отриманих поранень той загинув на місці. Щоб приховати сліди злочину, пенсіонер закопав небіжчика у яму, яка була підготовлена на подвір’ї для встановлення вітряка. А усім, хто питав за чоловіка, казав, що той збирався йти служити у Збройні Сили України, і, мабуть, таки пішов», — йдеться у повідомленні.

Правопорушник не відразу зізнався у скоєному, а лише коли поліцейські зібрали неспростовні докази. Він пояснив, що накопичив багато образи на онука, бо той постійно пиячив і виносив з дому майно. Наразі правопорушник перебуває у слідчому ізоляторі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві чоловік двічі вистрілив з мисливської рушниці в свого гостя.

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