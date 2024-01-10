Співачка Лама вперше показала свого коханого, молодшого на 18 років

Співачка Лама (Наталя Дзенків) вперше розповіла про свого коханого чоловіка Романа, який молодший за неї на 18 років та показала його фото. У інтерв'ю Viva вона розповіла, що вже вісім років щаслива в стосунках. З Романом вона познайомилася на відпочинку в Херсонській області, а зараз вони разом живуть під Києвом.

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За словами Наталі, вона зовсім не відчуває різниці у віці. Каже, що їх поєднують спільні погляди на життя, хобі та плани на майбутнє.

«Різниця у віці не відчувається взагалі. На духовному рівні ми перебуваємо з ним в одній віковій категорії. Так, фізично йому 30 років, а мені 48, але ментально цієї різниці немає. У нас це питання навіть і не підіймалось ніколи, все збалансовано та гармонійно. Головне — все обговорювати, не таїти в собі, навіть дрібниці, щоб потім це все не накатувалось у сніжний ком і в один момент не призвело до розставання. Тому ніякої різниці не відчувається і ситуацій таких не трапляється», — розповіла Наталя.

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Дітей у пари немає. Раніше співачка розповідала, що це її відомий вибір і пояснила чому. Разом з Романом вони опікуються їхніми собаками, полюбляють довгу прогулянки лісом.

«Сила природи, ліс, спів птахів, спостереження за дикими тваринами, прогулянки зі своїм чоловіком та собаками. Після великих турів, концертів та метушні я знайшла своє місце сили, де живу і дотепер. Важливо, що і Рома мене в цьому підтримав, бо це все теж його», — каже співачка.

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Раніше співачка Jerry Heil зізналась, що більше не самотня та розсекретила свого бойфренда.

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Фото: instagram.com/lamaukraine

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