Дата має значення: у ПФУ розповіли про нюанс при обчисленні страхового стажу після сплати добровільного внеску

У Пенсійному фонді України дали роз`яснення щодо зарахування до страхового стажу періодів, за які громадяни вносили добровільні страхові внески.

У Фонді зазначають, що суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ.

Якщо внесок сплачено, наприклад, в останній день місяцяі на рахунок Пенсійного фонду кошти надійшли в цей же день, до стажу буде зараховано місяць, в якому проведено платіж. Якщо ж кошти на рахунок надійшли в перший день наступного місяця, то до стажу буде зараховано саме цей наступний місяць.

Нагадаємо, що сплачувати добровільні страхові внески мають право українці з 16 років, про яких є запис у в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто, якщо людина хоч якійсь період була офіційно працевлаштована.

Фото Pixabay

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