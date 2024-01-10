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Суспільство та люди

В Україні запустили проєкт для пошуку зниклих безвісти… окупантів

19:57 10 січня 2024
Проєкт «Хочу найти»

В Україні, яка бореться з російською агресією, запустили проєкт з розшуку зниклих безвісти окупантів. Про це повідомили в Координаційному штабі поводження з військовополоненими.

«10 січня в Києві було оголошено про початок роботи нового державного проєкту „Хочу найти“ (https://hochunaiti.com/). Його мета — спонукати росію до збільшення кількості обмінів військовополоненими та тілами загиблих. „Хочу найти“ дозволить звичайним росіянам через телеграм-бот (https://t.me/hochunaiti_com) отримувати інформацію про своїх рідних, які зникли безвісти на території України. Оскільки сьогодні влада росії всіма силами приховує реальну кількість загиблих та полонених в армії рф, багато своїх втрат вони записуть в категорію зниклих безвісти», — йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Юсова, представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна як правова держава готова надавати офіційну інформацію про перебування військовослужбовців країни-агресорки в українському полоні та серед загиблих.

«Україна неодноразово наголошувала, що готова віддавати російських окупантів, але для цього росіяни мають повернути українців», — додав він.

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«Сотні тисяч загиблих, зниклих безвісти та полонених росіян мають родини: матерів, дружин, батьків. Надаючи їм інформацію, ми сприятимемо посиленню суспільного тиску росіян на їхню владу», — повідомили в Координаційному штабі.

У рамках пресконференції була анонсована співпраця проєкту «Хочу найти» з громадським рухом пошуку та повернення додому військових армії рф «Наш выход» (https://t.me/dvizhenie_nashvyhod), який презентував для росіян першу в історії цієї країни «дорожню карту» для пошуку рідних, які зникли під час бойових дій.

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Ірина Криніна, співзасновниця громадського руху «Наш выход», акцентувала на тому, що російська влада не надає ніякої інформації: ні Україні про українських військовослужбовців, ні росіянам про їхніх зниклих безвісти. Організацією був підготовлений алгоритм дій для пошуку рідних та документи до влади рф для отримання статусу військовополоненого або загиблого. Мета — спонукати родичів російських військовополонених та загиблих до тиску на чиновників рф у питаннях проведення обмінів військовополоненими та тілами загиблих військовослужбовців.

«Дорожня карта (https://cutt.ly/XwH5JTZp) допоможе росіянам не боятися і почати діяти», — резюмувала Криніна.

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Зазначається, що проєкт уже почав отримувати перші заявки з росії.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Мін'юсті зізналися, скільки коштує Україні утримання полонених окупантів.

Також повідомлялося, що тиждень тому Україна повернула з полону 230 військових.

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