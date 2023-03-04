Кругленька сума: у Мін'юсті зізналися, скільки коштує Україні утримання полонених окупантів

В Україні, яка бореться з російською агресією, немалі кошти йдуть на утримання російських військовополонених. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує «Укрінформ».

«Торік нам було важко відповідати на це питання (про суму грошей, у яку обходиться утримання одного військовополоненого на місяць. — Авт.), бо кількість військовополонених постійно змінювалася і складно було вирахувати певну суму. Є витрати на одяг, медичне забезпечення, їжу, комунальні послуги, а також — на облаштування місця тримання, персонал, охорону. Тож коли ми говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги. Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо. Тож якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, — ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць», — розповіла вона.

За словами заступниці міністра, утримання ув’язненого в СІЗО в 2021 році обходилося у близько 130 тисяч в рік. Відповідно, на одного утримуваного — близько 11 тисяч гривень в місяць.

«Ми створили для російських полонених умови, які повністю відповідають вимогам Женевської конвенції, яка, до речі, не така конкретна, як хотілося б. У ній є дуже загальні декларативні речі. Наприклад, передбачається зв’язок військовополонених із рідними через листи. Натомість ми запропонували IP-телефонію, що зручніше і швидше, ніж писати листа. Це лише один приклад, але ми багато питань вирішували, на які немає відповідей у конвенції, й тепер можемо ділитися своїм досвідом», — повідомила Висоцька.

Як писали «ФАКТИ», раніше омбудсмен розповів, як росіяни знущаються з полонених українців. Росія також відмовляється надавати інформацію про «цивільних» українців, які перебувають у полоні.

Один з українських бійців, що побував у російському полоні, розповів «ФАКТАМ» про умови перебування у російському полоні.

Фото: Facebook Олени Висоцької

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