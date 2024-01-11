Транспортний колапс у Німеччині: країну накрила хвиля страйків машиністів і фермерів
Слідом за акцією протесту фермерів, які перекрили автобани, у Німеччині 10 січня розпочався масштабний страйк, що спричинив хаос і перебої в залізничному сполученні по всій країні. Триденна акція протесту, розпочата машиністами вантажних і пасажирських поїздів, призвела до значних порушень у графіку руху, поставивши мільйони пасажирів у глухий кут.
За даними національного залізничного оператора Deutsche Bahn (DB), близько 80% далекомагістральних поїздів було скасовано, що суттєво вплинуло на регіональні перевезення. Обмеження в русі очікуються аж до завершення страйку, запланованого на 12 січня.
Профспілка машиністів виступає з вимогами підвищення зарплат і скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень. Компанія Deutsche Bahn заявляє, що не в змозі виконати ці вимоги, що стало основною причиною протесту.
Одночасно з цим, німецькі фермери продовжують свої протести, блокуючи дороги країни на знак протесту проти передбачуваного скорочення субсидій, що створює додаткові проблеми для транспортного потоку.
Через страйк і блокади фермерів мільйони пасажирів змушені переглядати свої плани щодо переміщення і шукати альтернативні способи пересування.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як найбільший за останні 30 років страйк працівників транспорту паралізував Німеччину.208