Транспортний колапс у Німеччині: країну накрила хвиля страйків машиністів і фермерів

Слідом за акцією протесту фермерів, які перекрили автобани, у Німеччині 10 січня розпочався масштабний страйк, що спричинив хаос і перебої в залізничному сполученні по всій країні. Триденна акція протесту, розпочата машиністами вантажних і пасажирських поїздів, призвела до значних порушень у графіку руху, поставивши мільйони пасажирів у глухий кут.

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За даними національного залізничного оператора Deutsche Bahn (DB), близько 80% далекомагістральних поїздів було скасовано, що суттєво вплинуло на регіональні перевезення. Обмеження в русі очікуються аж до завершення страйку, запланованого на 12 січня.

Профспілка машиністів виступає з вимогами підвищення зарплат і скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень. Компанія Deutsche Bahn заявляє, що не в змозі виконати ці вимоги, що стало основною причиною протесту.

Протести фермерів на дорогах Німеччини

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Одночасно з цим, німецькі фермери продовжують свої протести, блокуючи дороги країни на знак протесту проти передбачуваного скорочення субсидій, що створює додаткові проблеми для транспортного потоку.

Через страйк і блокади фермерів мільйони пасажирів змушені переглядати свої плани щодо переміщення і шукати альтернативні способи пересування.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як найбільший за останні 30 років страйк працівників транспорту паралізував Німеччину.

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