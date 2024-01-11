Знімала позиції ЗСУ під Авдіївкою: на Донеччині затримали агентку фсб

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентку фсб, яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони на Донеччині.

Виявляється, що у зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомили у СБУ, підкреслюючи, що для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки, користуючись громадським транспортом. Таким чином за день зловмисниця могла проїхати до 100 км поблизу передової!

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Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з фсб та фіксації українських об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником фсб.

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У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Для комунікації з фсб фігурантка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

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За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку.

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Належно «винагородили» шпигунку і в СБУ — на підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Нагадаємо, що в грудні на Донеччині було затримано і «православну» інфрорматорку ворога — через «зв'язкового», колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП), вона зливала геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

Фото СБУ

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