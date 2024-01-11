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Знімала позиції ЗСУ під Авдіївкою: на Донеччині затримали агентку фсб

10:30 11 січня 2024
Затримана агентка

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентку фсб, яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони на Донеччині.

Виявляється, що у зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомили у СБУ, підкреслюючи, що для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки, користуючись громадським транспортом. Таким чином за день зловмисниця могла проїхати до 100 км поблизу передової!

Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з фсб та фіксації українських об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником фсб.

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У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Для комунікації з фсб фігурантка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

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За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку.

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Належно «винагородили» шпигунку і в СБУ — на підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Нагадаємо, що в грудні на Донеччині було затримано і «православну» інфрорматорку ворога — через «зв'язкового», колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП), вона зливала геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

Фото СБУ

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