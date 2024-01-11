Чому рветься білизна в машинці та для чого господині перуть речі з сіллю (відео)

Оскільки сучасні господині намагаються пришвидшити процес прання, то не завжди перед пранням переглядають білизну, через що деякі дрібні деталі кісточки бюстгальтера, застібки або металеві пряжки тощо можуть стати джерелом дірок і пошкоджень на інших предметах одягу.

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Про це пише Ukr.Media.

Також для псування одягу можуть бути й інші причини.

Пошкодження на поверхні барабана

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Часто дірки на одязі після прання можуть бути наслідком пошкоджень на поверхні барабана пральної машини. Це може бути результатом зносу або пошкоджень барабана, які не завжди легко помітити візуально. У цьому випадку рекомендується звернутися до фахівця з ремонту пральних машин для виявлення та усунення цієї проблеми.

Щілина між барабаном та баком

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З часом між барабаном і баком пральної машини може з'явитися непомітна щілина. Якщо туди потрапляє одяг або дрібні предмети, вони можуть застрягти, спричиняючи пошкодження білизни під час прання. Ця проблема також потребує професійного втручання для усунення.

Тож аби уникнути проблем, доцільно проводити регулярну перевірку пральної машини на наявність пошкоджень барабана або утворення зазорів між баком та барабаном. У разі їх виявлення — звертайтеся до фахівців для виправлення ситуації.

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Ще один секрет, на який варто звернути увагу під час прання, і який значно покращує якість цього процесу — це прання з сіллю.

Про його переваги розповіла одна з користувачок у Мережі.

1. Сіль — це відмінний аналог кондиціонера для білизни.

2. Сіль дозволяє пральному порошку краще виполіскуватися з поверхні білизни.

3. Сіль підтримує яскравість кольорів одягу.

4. Сіль незамінна при пранні махрових речей, як-то банних рушників чи халатів.

5. Сіль чудово підходить для прання нових речей, адже так можна позбутися слідів крохмалю, барвників та ворсинок.

Нагадаємо і про чудодійні властивості кавового відвару при машинному пранні темних речей.

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