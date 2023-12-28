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Добровільно пішла до окупантів: староста з Херсонщини отримала 15 років в’язниці

20:00 1 січня 2024
засуджена староста Томінобалківського округу Ірина Спіцина

В Україні під час війни продовжують карати зрадників та колаборантів. Зокрема, довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто «здала» окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ. У Чернівецькій області заочно судили старосту Томинобалківського округу на Херсонщині Ірину Спіцину. Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.

45-річна жителька Білозерської громади добровільно пішла на співпрацю з окупантами. У серпні 2022 року жінка стала заступницею голови в «Білозерській районній адміністрації. Колаборантку засудили до 15 років в’язниці з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на 10 років, з конфіскацією майна.

За інформацією місцевого видання Bilozerka INFO чоловік Ірини — підприємець та депутат Білозерської селищної ради Андрій Спіцин — теж зрадник. Під час окупації він працював «заступником головного лікаря з технічних питань» у Білозерській центральній районній лікарні, яку захопили російські війська.

Головною лікаркою закладу на той час була рідна сестра Ірини Спіциної — Оксана Міняйло. яка ще влітку 2022 року отримала підозру про держзраду. Їй загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що на Донеччині затримали агентку фсб, яка працювала на ворога через «зв'язкового» з УПЦ (МП).

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