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Події

На Чернігівщині російська ДРГ вбила цивільного чоловіка

19:12 11 січня 2024
диверсант

Диверсійно-розвідувальні групи росіян не покидають спроб прорватися на прикордонні території України.

Так 10 січня близько 5 ранку російські диверсанти зайшли у Чернігівську область й розстріляли цивільний автомобіль.
Інцидент стався у Семенівській громаді, звідки до кордону з рф — 500 метрів.

Загинув 63-річний чоловік, який їхав додому до села Костобобрів, повідомляє «Суспільне».

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За версією очільника районної військової адміністрації Сергія Сергієнка, росіяни відкрили вогонь по автівці з цивільним чоловіком між селами Грем’ячка та Леонівка.

Українець встиг відвезти свою дитину на автобус. Сам він працював водієм шкільного автобуса.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про російського диверсанта, який готував вибухи на Рівненщині з метою зірвати постачання західної зброї ЗСУ.

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