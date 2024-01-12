США і Велика Британія завдали ударів по хуситах у Ємені

У ніч на 12 січня авіація і бойові кораблі США і Великої Британії завдали серію ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Ця операція стала відповіддю на дії хуситів, підтримуваних Іраном, які протягом останніх півтора місяця організовували атаки на торгові судна в Червоному морі.

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Згідно з офіційними заявами, удари було завдано по аеродромах, складах зброї та радарах хуситів. Військові сили США повідомили, що операція торкнулася понад 60 цілей на 16 об'єктах, включно з командними пунктами, виробничими потужностями і радарами ППО.

Британські Королівські повітряні сили стверджують, що їхні літаки атакували дві цілі, включно з аеродромом біля міста Аббса і комплексом у місті Бані. Хусити використовували ці об'єкти для запуску крилатих ракет і дронів, згідно з даними розвідки.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступили із заявами, наголошуючи, що удари були відповіддю на атаки хуситів на торгові судна, які створили загрозу для міжнародного морського шляху.

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Сунак оголосив, що удар був необхідним актом самооборони з огляду на небезпечні атаки хуситів на торгове судноплавство в Червоному морі. Він наголосив, що Велика Британія разом із союзниками вчинили обмежені та співмірні дії.

Коаліція, створена для захисту судноплавства в Червоному морі від хуситів, виступила зі спільною заявою, підкреслюючи законність ударів. Країни коаліції, включно зі США, Великою Британією, Австралією, Бахрейном, Канадою, Данією, Німеччиною, Нідерландами, Новою Зеландією і Південною Кореєю, підтримують право на індивідуальну і колективну самооборону.

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Після вдалої операції коаліції хусити виступили з погрозами, заявляючи, що не припинять атаки, доки союзники не покинуть регіон. Однак влада США і Великої Британії наголосила на своїй рішучості завдавати нових ударів за необхідності.

Ситуація викликала реакцію росії, яка запросила термінове засідання Ради безпеки ООН. Нагадаємо, що хусити отримують підтримку від Ірану й активізувалися після початку війни Ізраїлю з ХАМАС. Міжнародні зусилля спрямовані на деескалацію та відновлення стабільності в Червоному морі.

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