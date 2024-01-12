В Україні відзначають Тетянин день: яскраві листівки та гарні привітання зі святом
Тетянин день, який до цього відзначали 25 січня, з 2024 року припадає на 12 січня. Адже церква тогоріч перейшла на новоюліанський календар. У цей день вшановують пам`ять святої Тетяни (Тетяни Римської) — християнської мучениці, яка була страчена в часи правління римського імператора Александра Севера.
Як і на інші церковні дати, у Тетянин день діють певні заборони. Так, наприклад, не рекомендується влаштовувати прибирання в домі, не можна відмовляти нужденним у допомозі, лаятися та сваритися.
А ось що треба робити, так це вітати вітати усіх Тетян з днем їхнього ангела.
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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих митей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих звісток та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несуть з собою натхнення, любов та спрагу до перемоги!
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Тетяна, Танюша, Тетянка,
Вітаю з твоїм лише святом!
Хай сонячних й радісних ранків
В житті твоїм буде багато.
Хай Янгол стоїть на сторожі,
Дарує добро, мир і спокій.
Хороших тобі перехожих
На стежці життя твоїй довгій.
Турботливо, ніжно, ласкаво
Хай близькі тебе називають.
Тетяну, Танюшу, Тетянку
Зі святом сьогодні вітаю!
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Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.
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Вітаю з Тетяниним днем. Бажаю успіху та вдачі, любові та натхнення, щастя та добробуту, впевненості та сміливості. Бажаю кожен день зустрічати в доброму гуморі, бажаю до кожної справи приступати з великим ентузіазмом, бажаю кожну хвилину життя розмальовувати яскравими барвами радості.
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Нагадаємо, що цього року Водохреще прийшлося на 6 січня.
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