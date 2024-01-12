Рідкісний зимовий грім налякав киян: що це за природне явище і на яку погоду чекати у вихідні (відео)

В Україні, де встановилася вельми холодна погода, просування холодного повітря стало причиною незвичного для зими явища — грози з громом та блискавкою.

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Синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що грози взимку буваю вкрай рідко: «Нас якраз проходить атмосферний фронт. Повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу. Називається в метеорології — снігова гроза, коли замість дощової зливи йде сніг. І не варто приплітати до цієї грози забобони, прикмети і народні страшилки. Рідкісне явище, зрозуміло, приваблює подібні речі, але ж ми — досвідчені, мудрі, загартовані і довіряємо лише зʼясованим і перевіреним фактам».

Напередодні у мережу викладали відео, на яких можна було побачити спалахи у небі.

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Очевидці повідомляли, що це явище спостерігалося на Київщині та Чернігівщині.

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За даними «Укргідрометцентру», у п`ятницю, 12 січня, в Україні хмарно з проясненнями, вдень без опадів.



На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7−12 м/с. Температура вночі та вдень 8−13° морозу, вночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2−7°.

Фото "Укргідрометцентру"

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Щодо погоди у вихідні дні, то, за прогнозом Діденко, то у суботу, 13 січня, холодна погода переважатиме, а у неділю, 14 січня, як і наступного понеділка передбачається поступове підвищення температури повітря.

Фото "Укргідрометцентру"

Фото "Укргідрометцентру"

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що 13 січня температура повітря вночі сягатиме до −16…−21°С, у західних, центральних та північних областях місцями до −22…−27°С, а 14 січня — до −8…−13°С, у східній частині −15…−21°С; вдень −3…−8 °С, на півдні та в Криму близько 0 °C.

Фото Pixabay

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