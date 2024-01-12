Частина українців отримаює від Швейцарії по 10 800 гривень: кого це стосується і як оформити матдопомогу

Різноманітні міжнародні організації та благодійні фонди продовжують надавати фінансову допомогу українцям, які постраждали від російської агресії чи стали вимушеними переселенцями.

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Так, у рамках чергового проєкту за підтримці Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, Швейцарської Солідарності, Карітас Швейцарія деякі категорії населення можуть отримати фінансову підтримку в межах проєкту «Грошова допомога та стійкість для України». Родина (до 4 членів сімʼї) має змогу отримати по 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.

«Грошову допомогу зможуть отримати громадяни у Запоріжжі, які не отримували її від інших благодійних фондів протягом останніх 3-х місяців до моменту подачі заявки», — йдеться у повідомленні.

На неї можуть претендувати наступні категорії населення:

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Переселенці, які переселилися протягом останніх 30 днів;

Особи, які проживають на відстані до 15 км від лінії фронту;

Особи, які постраждали через обстріли та мають підтверджуючі документи.

Для отримання допомоги потрібно також відповідати всім трьом наступним критеріям:

№ 1.

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У члена домогосподарства наявні обмежені можливості або є членом домогосподарства людини з обмеженими; можливостями

Людина з важким захворюванням або є членом домогосподарства особи з важким захворюванням;

Самотня літня особа віком від 55 років або домогосподарство складається з одного або двох людей поважного віку, які не мають підтримки від родичів;

Самотні матері / батьки / опікуни неповнолітніх дітей віком до 18 років;

Багатодітні сімʼї (3 та більше дітей віком до 18 років);

Вагітні жінки;

Матері з дітьми віком до 3-х років.

№ 2.

Середньомісячний дохід на 1 особу становить менше 6 318 грн (враховуються виплати ВПО) або домогосподарство втратило основне джерело доходу.

№ 3.

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Домогосподарство ледве задовольняє необхідні базові потреби.

Для отримання допомоги потрібно звернутися до організації за номером телефону: 0 800 336 734.

При собі потрібно мати оригінали наступних документів:

Документ, що посвідчує особу;

Для ВПО — довідка переселенця, що видана до 30 днів всіх членів домогосподарства;

РНОКПП всіх членів домогосподарства;

Довідка з інформацією про рахунок ІBAN;

Документи, що підтверджують критерії вразливості;

Для ВПО — довідка про доходи;

Для тих, хто проживає в зоні до 15 км від лінії фронту — довідка про доходи за можливості;

Для тих, хто проживає в зоні до 15 км від лінії фронту — відповідна довідка від органів місцевої влади, що Ви дійсно проживаєте на даний момент часу за вказаною адресою.

Раніше адвокат давав поради переселенцям з приводу оформлення житлової субсидії.

Фото Pixabay

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