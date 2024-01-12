Частина українців отримаює від Швейцарії по 10 800 гривень: кого це стосується і як оформити матдопомогу
Різноманітні міжнародні організації та благодійні фонди продовжують надавати фінансову допомогу українцям, які постраждали від російської агресії чи стали вимушеними переселенцями.
Так, у рамках чергового проєкту за підтримці Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, Швейцарської Солідарності, Карітас Швейцарія деякі категорії населення можуть отримати фінансову підтримку в межах проєкту «Грошова допомога та стійкість для України». Родина (до 4 членів сімʼї) має змогу отримати по 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.
«Грошову допомогу зможуть отримати громадяни у Запоріжжі, які не отримували її від інших благодійних фондів протягом останніх 3-х місяців до моменту подачі заявки», — йдеться у повідомленні.
На неї можуть претендувати наступні категорії населення:
- Переселенці, які переселилися протягом останніх 30 днів;
- Особи, які проживають на відстані до 15 км від лінії фронту;
- Особи, які постраждали через обстріли та мають підтверджуючі документи.
Для отримання допомоги потрібно також відповідати всім трьом наступним критеріям:
№ 1.
- У члена домогосподарства наявні обмежені можливості або є членом домогосподарства людини з обмеженими; можливостями
- Людина з важким захворюванням або є членом домогосподарства особи з важким захворюванням;
- Самотня літня особа віком від 55 років або домогосподарство складається з одного або двох людей поважного віку, які не мають підтримки від родичів;
- Самотні матері / батьки / опікуни неповнолітніх дітей віком до 18 років;
- Багатодітні сімʼї (3 та більше дітей віком до 18 років);
- Вагітні жінки;
- Матері з дітьми віком до 3-х років.
№ 2.
- Середньомісячний дохід на 1 особу становить менше 6 318 грн (враховуються виплати ВПО) або домогосподарство втратило основне джерело доходу.
№ 3.
- Домогосподарство ледве задовольняє необхідні базові потреби.
Для отримання допомоги потрібно звернутися до організації за номером телефону: 0 800 336 734.
При собі потрібно мати оригінали наступних документів:
- Документ, що посвідчує особу;
- Для ВПО — довідка переселенця, що видана до 30 днів всіх членів домогосподарства;
- РНОКПП всіх членів домогосподарства;
- Довідка з інформацією про рахунок ІBAN;
- Документи, що підтверджують критерії вразливості;
- Для ВПО — довідка про доходи;
- Для тих, хто проживає в зоні до 15 км від лінії фронту — довідка про доходи за можливості;
- Для тих, хто проживає в зоні до 15 км від лінії фронту — відповідна довідка від органів місцевої влади, що Ви дійсно проживаєте на даний момент часу за вказаною адресою.
Раніше адвокат давав поради переселенцям з приводу оформлення житлової субсидії.
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