Вам здалося: Гідрометцентр заявив, що жодної «снігової грози» у Києві не було

В «Укргідрометцентрі» спростували інформацію про те, що мешканці Києва увечорі 11 січня бачили саме сніжну грозу.

«Оскільки це явище унікальне, його часто плутають з іншими подіями, але датчики, що називаються грозопеленгаторами, фіксують навіть слабкі розряди, тому з легкістю можна перевірити чи було таке явище насправді, чи ні. Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував», — йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Сніжною грозою називають унікальне явище, при якому замість зливового дощу випадає зливовий сніг — таких на Землі відбувається приблизно 5−6 разів на рік. Такі явища зазвичай не прогнозується — умови для утворення в атмосфері з'являються і розвиваються спонтанно, за кілька хвилин. На відміну від літніх масштабних гроз, можуть спостерігатися всього 1−2 слабкі, частіше, міжхмарні блискавки, які загрози майже не становлять.

Метеорологи пояснюють, що сніжна гроза утворюється, коли холодне повітря притиснене до землі, а над ним натікає дуже вологе і тепле повітря, в ньому починаються раптові вертикальні рухи, та перемішування, що призводить до турбулентності, під час якої льодяні кристали в хмарах врізаються одне в одного. Електрони відриваються від одних кристалів льоду та додаються до інших, коли кристали розбиваються один об одного. Це розділяє позитивні (+) і негативні (-) заряди в хмарі. Верхня частина хмари стає зарядженою позитивними частинками, які називаються протонами, а нижня — негативними (нейтронами).

РЕКЛАМА

Фото "Укргідрометцентру"

Цього вже достатньо, щоб утворилася блискавка в середині хмари чи між хмарами. Як тільки негативний заряд у нижній частині хмари стає достатньо великим, потік електронів спрямовується до землі, коли він зустрічається з позитивним зарядом, що спрямований від землі вгору, сильний електричний струм переносить позитивний заряд у хмару. Цей електричний струм відомий як зворотний хід. Люди це бачать як яскравий спалах блискавки.

РЕКЛАМА

Сніжна гроза супроводжується дуже приглушеним громом — набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного літнього.

Про те, на яку погоду українцям очікувати у вихідні дні, читайте в прогнозі метеоролога Ігоря Кібальчича на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay



212

Читайте нас у Facebook та Instagram