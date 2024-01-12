Не раптово, не одномоментно і не всіх підряд: постачальник електроенергії розповів, як відключатимуть боржників

В Україні нещодавно Кабмін скасував мораторій на відключення боржників від електрики та житлово-комунальних послуг. Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко запевнив, що його компанія не буде відключати одночасно всіх боржників.

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«Давайте про борги. Перше. Ні, YASNO точно не буде відключати всю Україну. Ми працюємо з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині. Як відключатимуть постачальники й оператори системи розподілу на решті території України — краще уточнити у них. Друге. Так, Кабмін дозволив відключати. Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир і по одній з них — багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона — ні. Третє. Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по „віку“ заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Київі та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн. Четверте. Ні, це не буде одномоментно всім. У нас немає рубильника. П'яте. Це не буде раптово. Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів — сповіщення від ОСР», — запевнив він.

Коваленко закликав споживачів передавати вчасно показання лічильників.

«Якщо ви не живете у квартирі — уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде. Для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії. Зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою. Гроші підуть в енергосистему. Атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не ділися, тому ремонти та масштабні відновлення — це наша реальність ще надовго. Тому будь ласка, оплачуйте рахунки вчасно», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що основна причина скасування мораторію на відключення житлово-комунальних послуг — зростання заборгованості. І якщо, за його словами, субсидіанти та пенсіонери залишаються найбільш дисциплінованими платниками (через загрозу «злетіти» з субсидії та вироблену роками звичку), то досить забезпечені українці почали зловживати мораторієм і накопичувати борги, наприклад, за електроенергію.

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