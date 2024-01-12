Сербський найманець скаржиться, що до них окупанти ставляться як до худоби

Відомо, що росія наймає іноземців для війни в Україні. Сербський найманець, який воює на боці росії у війні в Україні, висунув серйозні звинувачення на адресу військового керівництва в Москві. Зокрема, він скаржиться на те, як ставляться до іноземних солдатів.

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Деян Берич, сам колишній снайпер і учасник російського вторгнення до українського Криму в 2014 році, посилається на заяви сербських найманців зі 119-ї десантної бригади, які служать там у спеціальному підрозділі під назвою «Вовк». Він опублікував відео, в якому розповідає, як поводилися з його співвітчизниками. За його словами, їх називали «циганами», «ставилися як до худоби» і запитували, чому вони взагалі воюють на боці росіян.

У відео, яке, ймовірно, було записано в квартирі, Берич говорить, що сербські солдати повинні були платити за свою форму і спорядження і навіть купувати собі воду. Командування рф відправило солдатів у бій без достатньої кількості боєприпасів. Їм було наказано захоплювати зброю в українських бійців.

Найманець пояснив, що звертався до так званих «російської військової прокуратури в Донецьку і до адміністрації глави Чечні» з проханням перевести сербів до команди «Ахмат», яка підпорядковується чеченському правителю рамзану кадирову. Однак він зустрів опір з боку керівництва полку.

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Берич не чужий для росії. Після його місій на Донбасі в 2014 році його кілька разів нагороджували. Кажуть, що він був поранений у 2018 році. У наступні роки він неодноразово з'являвся на російському телебаченні і був прославлений як «герой війни». У січні минулого року Центр національного опору повідомляв, що за вербування найманців в армію рф на Балканах відповідають Деян Берич і Жика Радоичич.

Під час своїх виступів Берич поширював російську пропаганду. У 2019 році він навіть з'явився разом із речницею Міністерства закордонних справ росії марією захаровою. Кажуть, що зараз серб знову бере активну участь у війні проти України та вербує найманців. У Сербії за таке вербування передбачена кримінальна відповідальність. Агентство безпеки і розвідки Сербії включило його в список військових найманців і вважає його загрозою національній безпеці Сербії.

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Повідомлення про погане поводження з російськими солдатами на передовій та скарги на керівництво є постійною темою. В останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) російські джерела продовжують скаржитися на постійні проблеми з керівництвом і комунікацією, що впливають на боєздатність російських військ на лівому березі Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що влада Непалу звернулася до росії з проханням негайно відправити додому вже завербованих громадян і більше не займатися рекрутингом у їхній країні. Таке звернення надійшло невдовзі після того, як стало відомо щонайменше про шістьох загиблих в Україні громадянах Непала. Крім того, Непал зажадав від росії компенсації за загиблих на війні в Україні громадян цієї країни.

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