Як вдома виростити лимон із кісточки: що мають знати квіткарі-аматори

Лимони є дуже корисними фруктами. Вони дуже популярні в Україні, їх вирощують у теплицях, але їх також можна виростити з кісточки і вдома. Цей процес не вимагає особливих зусиль, але потребує часу та терпіння.

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Для вирощування лимона з кісточки найкраще використовувати насіння зі стиглих та здорових плодів. Кісточки потрібно ретельно очистити від м’якоті та промити. Насіння висаджують у горщик з дренажним шаром на глибину 1 см. Відстань між насінням має бути не менше 5 см, пише «Стіна».

Щоб приготувати грунт потрібно змішати дернову землю, перегній та пісок у рівних пропорціях. Псля посадки горщик потрібно поставити у світле місце, але не під пряме сонячне проміння. Поливати саджанці потрібно регулярно, але помірно.

Коли у саджанців з’являться 2−3 справжні листи, їх потрібно пересадити в горщик більшого розміру.

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Дорослі рослини потрібно пересаджувати щорічно навесні. Для пересадки використовують горщик більшого розміру, ніж попередній. Лимони краще розміщувати на південному чи південно-східному вікні. Навесні та влітку лимони потрібно підживлювати мінеральними добривами для цитрусових рослин. Перша плоди вже можуть бути через три-чотири роки.

Раніше «ФАКТИ» писали, як виростити понцирус вдома.

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