«Оцінити смак понцируса зможуть лише справжні гурмани»: як екзотичний фрукт виростити вдома

Українські господарі все більше уваги звертають на екзотичні фрукти та ягоди, зокрема й на таку культуру, як понцирус. Це кущик з родини цитрусових, який прибув у наші краї з Гімалаїв. На смак нагадує лимон, щоправда, більш гіркуватий. Оксана Ільницька із села Смиківці на Тернопільщині вирощує екзотичний понцирус вже три роки. Зізнається — культура не потребує особливого догляду, дає гарний урожай, а ще містить чимало корисних вітамінів та мікроелементів. Секретами вирощування дивовижного фрукта господарка залюбки поділилась з «ФАКТАМИ».

— Я вже тривалий час займаюсь розведенням екзотичних рослин, то ж постійно поповнюю свою колекцію, — каже Оксана Ільницька. — Про понцирус, який дуже популярний в країнах Азії, дізналась з інтернету. Ця рослина, яку ще називають «диким лимоном», чудово прижилась у наших широтах. Вона може без проблем зимувати на вулиці, а при високій мінусовій температурі з легкістю відновлюється. Листя у понцируса трійчасте, на гілках колючки по пів сантиметра. Ним можна прищеплювати культурні цитрусові.

— Як вирощувати цю культуру вдома?

— Насамперед я знайшла людей, які вирощують понцирус в Україні, та придбала саджанці. Так дуже зручно, бо якщо вирощувати цю культуру з насіння, то доведеться чекати не менше п’яти років до плодоношення. Я вирощую рослину у квартирі, тому і висадила її у глибокий горщик для кімнатних рослин. Грунт обов’язково має бути підкислений, такий можна купити у спеціалізованому магазині. Кожні три місяці слід додавати у землю підкислені добрива, дехто використовує домашні — оцет з водою. Крім того, з березня по жовтень слід додавати добрива з високим вмістом калію та фосфору.

Раджу на початку весни проводити обрізання пошкоджених пагонів. В період цвітіння та плодоношення понцирус слід гарно поливати, у холодні пори року скоротити полив до двох разів на тиждень. Цвіте понцирус рясно, квіти дуже ароматні.

Оксана Ільницька вирощує екзотичний понцирус вже три роки

— А коли слід збирати плоди і з чим їх споживати?

— Про те, що плоди дозріли, свідчить їх жовтий колір. А ще натисніть злегка пальцем на шкірку і подивіться на реакцію — якщо вм'ятина з'явилася, але потім майже відразу ж зникла, то такий фрукт можна рвати. Урожай зазвичай збираю раз на рік на початку осені. Плодів дає багато, але вони зовсім невеличкого розміру — як волоський горіх. Й лежати вони можуть близько двох місяців.

Оцінити смак понцируса зможуть лише справжні гурмани. Адже там небагато соку і всередині кисло-гіркий м'якуш. Ми з родиною зазвичай кладемо плоди до чаю, бо на смак вони відрізняються від лимона, надають напою жасминовий присмак та мають тонізуючі властивості.

Можна готувати з понцируса смузі та лимонади, додаючи імбир та м’яту. Найчастіше використовують цедру понцируса, де багато ефірної олії, у кулінарії. З нею готують пиріжки, торти, тістечка. Підсушені фрукти додають у приправи для м’яса, також їх можна додавати у варення або лікер. У лимончиках багато кісточок які гарно виходять, якщо їх не пересушити.

Крім того, можна і розбагатіти, вирощуючи понцирус. За один саджанець садівники беруть 150−200 гривень. А ще завдяки плодам понцируса можна покращити своє здоров'я, адже там містяться галактуронова кислота, кумарини, пектини, флавоноїди, ефірні олії та вітаміни А, В, Р і С. Вживання цієї культури сприяє підвищенню захисних сил організму, перешкоджає появі карієсу, допоможе позбавитися від печії, сприяє очищенню кишківника від шлаків. Тим, хто на дієті, він підходить через низьку калорійність.

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