Справжнє цитрусове царство: як у теплицях вирощувати лимони

Лимон користується великим попитом і у кулінарів, які додають його до страв та напоїв, і у господарок, які наводять за його допомогою лад у оселі. А ще він допомагає знизити температуру тіла у спеку та не заснути за кермом. Тож не дивно, що вирощування лимонів цікавить багатьох. У теплицях Маневицького лісового господарства на Волині вже чотири роки вирощують лимони. Урожай, зізнаються співробітники, доволі гарний — із одного куща збирають від 10 до 30 плодів.

- Зазвичай наші господарства асоціюються у людей із тим, що ми плекаємо ліси. Проте при нашому є ще й виробництво, ми заготовляємо гриби, ягоди для реалізації. А навесні консервуємо березовий сік. Якось у нас звільнилась ділянка після вирощування лохини і у головного лісничого виникла ідея спробувати цитрусові. Тим паче до соку ми додаємо лимони, то ж це була б для нас ще й суттєва економія, щоби їх не купувати на ринках. У 2019 році ми звернулись до господаря із села Княгининок, який займається вирощуванням екзотичних рослин. Саме в нього і придбали 75 саджанців із закритою кореневою системою. Вони були досить маленькі — близько 30 сантиметрів у висоту та з двома листками, — розповідає «ФАКТАМ» Ірина Остапчук, інженер з лісокористування державного підприємства «Маневицьке лісове господарство». — Грунт спеціальний не підбирали, у нас був торф’яний й він чудово підійшов для лимонів. Сорт в нас самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 8−12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів. Перший урожай вже зібрали на другий рік. З кожного дерева — від 10 до 30 лимонів. Найбільший плід був тоді — 600 грамів. Смак і запах цитрусовий, але при повному дозріванні він стає менш кислим. Цікаво спостерігати, що на одному кущі є цвіт, зав’язь, зелені та стиглі лимони.

Літо, — продовжує співрозмовниця, — це час спокою для екзотичних дерев. А вже від осені вони починають рясно квітнути.

За ними доглядають мої колеги, головне для лимонів — постійний полив. Обприскуємо і саме листя, і дерево. Поливати можна дощовою або відфільтрованою садовою водою. Найкраще поливати теплою водою, щоб не шокувати коріння крижаною водою взимку, якщо це можливо. Жодних підживлень не проводимо, спеціальний клімат для цитрусових теж не підлаштовували. Хоча дерева невибагливі, проте холодніша погода може призвести до того, що вони скинуть листя та плоди. Тому бажано, щоб у теплиці весь час було тепло. Зазвичай стабільна температура для лимонів коливається від +15 до +18 градусів, взимку вона не повинна опускатися нижче +7 градусів, — додає пані Ірина. — У лютому-березні зазвичай пік збирання урожаю. Тому на стадії повної стиглості плоди будуть передані на консервний цех, де будуть використані для виготовлення березового соку з лимоном. Його ми продаємо та частину передаємо на потреби армії.

Крім того, помилуватись лимонами у теплиці часто приходять вихованці нашого центру творчості дітей та юнацтва.

Раніше «ФАКТИ» писали про вирощування такої екзотики, як трюфелі. Цей гриб дуже корисний для людини та має властивості афродизіаку.

13

Читайте нас у Facebook та Instagram