Україна та Велика Британія підписали «історичний» договір про військову допомогу: перші подробиці (відео)

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпекову угоду. Договір діятиме до вступу України в НАТО, повідомляє «Європейська правда».

ВІДЕО ДНЯ

Документ, що має назву «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії», підписали лідери двох країн після переговорів у Маріїнському палаці в Києві 12 січня. Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися.

Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО, повідомив після підписання президент Володимир Зеленський.

«Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася», — переконаний він.

РЕКЛАМА

Ріші Сунак зі свого боку наголосив, що це «перше з безпекових запевнень, які підписує Україна». Британський прем’єр наголосив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.

Лідери також повідомили, що в угоді прописаний термін її дії — десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде інкорпорована в систему НАТО.

РЕКЛАМА

«Перше, що загалом робить ця угода — вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге — гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною», — сказав Сунак.

Прем’єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

РЕКЛАМА

«У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання», — заявив Ріші Сунак.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії.

«Це формалізоване зобов’язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації передбачений відповідний час протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно цієї угоди», — сказав Зеленський.

«Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ», — додав він.

Також прем’єр Великої Британії Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

«Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни — це пакет на 2,5 млрд фунтів стерлінгів», — сказав він.

Пресслужба президента опублікувала повний текст угоди.

Тим часом, заступник голови Ради безпеки країни-окупантки і довірена особа путіна дмитро медведєв заявив, що розміщення офіційного військового контингенту Британії в Україні буде означати оголошення війни росії.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що США призупинили надання допомоги Україні.

Фото: скріншот відео

80

Читайте нас у Facebook та Instagram