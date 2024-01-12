Як швидко розморозити м'ясо без мікрохвильової печі: легкий спосіб, про який ви не знали

М’ясо є інгредієнтом багатьох смачних страв. Якщо виникла термінова потреба приготування м’яса, а воно заморожене, потрібно швидко щось з ним зробити. І мікрохвильовка не завжди є хорошим варіантом, адже функція розморожування дивно працює та іноді робить його пропареним, пише prostoway.com.

ВІДЕО ДНЯ

Так, не рекомендується класти м’ясо в гарячу воду. Це також негативно відобразиться на його текстурі та смакових властивостях.

Виділіть 10 хвилин свого часу. Саме стільки часу потрібно буде, щоб розморозити м’ясо запропонованим методом. Наберіть в місткість теплу воду. Температура приблизно 40 градусів. Розчиніть 1 ст.л. цукру. Добре перемішайте. Покладіть сюди м’ясо. За 10 хвилин ви зможете його різати, але сполосніть водою, щоб воно не було з солодким присмаком. Простий та дієвий метод.

Раніше «ФАКТИ» писали, як чистити мікрохвильову піч без шкідливої «хімії».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook та Instagram