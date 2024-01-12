38.20 / 38.88 41.97 / 42.76
Київ: -9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як швидко розморозити м'ясо без мікрохвильової печі: легкий спосіб, про який ви не знали

19:51 12 січня 2024
М&#39;ясо

М’ясо є інгредієнтом багатьох смачних страв. Якщо виникла термінова потреба приготування м’яса, а воно заморожене, потрібно швидко щось з ним зробити. І мікрохвильовка не завжди є хорошим варіантом, адже функція розморожування дивно працює та іноді робить його пропареним, пише prostoway.com.

Так, не рекомендується класти м’ясо в гарячу воду. Це також негативно відобразиться на його текстурі та смакових властивостях.

Виділіть 10 хвилин свого часу. Саме стільки часу потрібно буде, щоб розморозити м’ясо запропонованим методом. Наберіть в місткість теплу воду. Температура приблизно 40 градусів. Розчиніть 1 ст.л. цукру. Добре перемішайте. Покладіть сюди м’ясо. За 10 хвилин ви зможете його різати, але сполосніть водою, щоб воно не було з солодким присмаком. Простий та дієвий метод.

Раніше «ФАКТИ» писали, як чистити мікрохвильову піч без шкідливої «хімії».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
200

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Частина українців отримаює від Швейцарії по 10 800 гривень: кого це стосується і як оформити матдопомогу

червоне світло для Росії

«Фінансують війну росії в Україні»: стало відомо, які країни імпортують найбільше продуктів з рф

Раки отримають важливу звістку, а Леви та Стрільці можуть стати жертвами обману: гороскоп на 12 січня 2024 року

Раки отримають важливу звістку, а Леви та Стрільці можуть стати жертвами обману: гороскоп на 12 січня 2024 року

Гороскоп

Як кішка із собакою: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не будуть разом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту