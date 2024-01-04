Відома фудблогерка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше ділилася рецептом ніжної м`ясної страви — рваної телятини, запропонувала фоловерам приготувати телятину по-монгольски.

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«Обожнюю Паназійську кухню. Одне із самих важливих в цій кухні — соуси. Адже саме соуси та їхнє вміле поєднання дають пікантний результат. Але так як страва більше американська, ніж азіатська, то і рецепт буде більш легкий, з простими інгредієнтами», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Телятина (флан, стейк чи рібай) — 800 г;

Цибуля — 1 шт;

Морква — 1 шт (маленька);

Перець болгарський (беріть кольоровий, так страва буде виглядати більш яскравою) — 1 шт;

Перець чілі;

Броколі — 4−6 суцвітть;

Часник — 4−6 зубчиків;

Імбир — пагінець, розміром з великий палець;

Крохмаль кукурудзяний;

Соєвий соус — 80 гр;

Вода — 80 гр;

Оцет яблучний — половина столової ложки;

Цукор — 50 гр;

Рис або локшина — для подачі;

Зелена цибуля — для подачі. Приготування: РЕКЛАМА Цибулю нарізаємо напівкільцями, моркву та перець — тоненькими полосками, броколі ділимо на суцвіття.

Для соусу змішаємо: воду, соєвий, цукор і оцет.

М’ясо нарізаємо тоненько. Щоб це легко було зробити, можна його на 30−40 хвилин помістити у морозильник. Нарізане м’ясо добре притрушуємо крохмалем, перекидаємо на сито та добре струшуємо, щоб прибрати зайвий крохмаль.

Спочатку обсмажуємо моркву, через 30 секунд додаємо цибулю. Далі (через 1−2 хвилини) перці, потім броколі. Смажимо 1 хвилину — швидко і на великому вогні (стір фрай). Прибираємо з пательні.

На цій же пательні смажимо м’ясо. Викладаємо його в 1 шар, інакше воно дасть сік і буде сухе. Смажимо теж на сильному вогні. Перевертаємо тільки 1 раз. Не пересмажуємо, бо воно ще тушкуватиметься в соусі.

До обсмаженого м’яса додаємо овочі, подрібнені часник та імбир. Заливаємо соусом. Тушкуємо 1−2 хвилини. Пробуємо. Додаємо те, чого вам не вистачає, пам’ятаючи про баланс гострого-кислого-солодкого і солоного.

Подаємо з гарніром і при подачі посипаємо зеленою цибулею.

Раніше зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук поділилася рецептом салату з телятиною.

Фото — скріншот

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