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Головне — соус: рецепт телятини по-монгольськи від відомої фудблогерки Валентини Кущ

12:26 4 січня 2024
Телятина по-монгольськи

Відома фудблогерка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше ділилася рецептом ніжної м`ясної страви — рваної телятини, запропонувала фоловерам приготувати телятину по-монгольски.

«Обожнюю Паназійську кухню. Одне із самих важливих в цій кухні — соуси. Адже саме соуси та їхнє вміле поєднання дають пікантний результат. Але так як страва більше американська, ніж азіатська, то і рецепт буде більш легкий, з простими інгредієнтами», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Телятина (флан, стейк чи рібай) — 800 г;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Морква — 1 шт (маленька);
  • Перець болгарський (беріть кольоровий, так страва буде виглядати більш яскравою) — 1 шт;
  • Перець чілі;
  • Броколі — 4−6 суцвітть;
  • Часник — 4−6 зубчиків;
  • Імбир — пагінець, розміром з великий палець;
  • Крохмаль кукурудзяний;
  • Соєвий соус — 80 гр;
  • Вода — 80 гр;
  • Оцет яблучний — половина столової ложки;
  • Цукор — 50 гр;
  • Рис або локшина — для подачі;
  • Зелена цибуля — для подачі.

Приготування:

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  • Цибулю нарізаємо напівкільцями, моркву та перець — тоненькими полосками, броколі ділимо на суцвіття.
  • Для соусу змішаємо: воду, соєвий, цукор і оцет.
  • М’ясо нарізаємо тоненько. Щоб це легко було зробити, можна його на 30−40 хвилин помістити у морозильник. Нарізане м’ясо добре притрушуємо крохмалем, перекидаємо на сито та добре струшуємо, щоб прибрати зайвий крохмаль.
  • Спочатку обсмажуємо моркву, через 30 секунд додаємо цибулю. Далі (через 1−2 хвилини) перці, потім броколі. Смажимо 1 хвилину — швидко і на великому вогні (стір фрай). Прибираємо з пательні.
  • На цій же пательні смажимо м’ясо. Викладаємо його в 1 шар, інакше воно дасть сік і буде сухе. Смажимо теж на сильному вогні. Перевертаємо тільки 1 раз. Не пересмажуємо, бо воно ще тушкуватиметься в соусі.
  • До обсмаженого м’яса додаємо овочі, подрібнені часник та імбир. Заливаємо соусом. Тушкуємо 1−2 хвилини. Пробуємо. Додаємо те, чого вам не вистачає, пам’ятаючи про баланс гострого-кислого-солодкого і солоного.
  • Подаємо з гарніром і при подачі посипаємо зеленою цибулею.

Раніше зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук поділилася рецептом салату з телятиною.

Фото — скріншот

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