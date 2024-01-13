Гринкевичі ні до чого: Соня Морозюк пояснила, звідки у неї дві квартири та нежитлове приміщення за 4,6 млн грн

Художниця Соня Морозюк, наречена Романа Гринкевича, яка заявляла, що не знає джерел його заробітку, вирішила прокоментувати інформацію АРМА про майно скандальної сім'ї Гринкевичів.

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Зокрема, 25-річна Соня в Instagram вирішила пояснити, чому у переліку нерухомості львівського бізнесмена значаться дві квартири, які належать їй.

«У відповідь на звинувачення, що у „мене знайшли дві квартири“. Квартири є. Але. Одну купив мій батько (продавши до цього нерухомість у Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником. Це його гроші, не мої. Другу я купляла частковою допомогою батька, і він є співвласником», — написала Морозюк.

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Вона зазначила, що першу квартиру купила 16 серпня 2022 року, а другу — 2 червня 2022 року.

«З Романом Гринкевичем ми познайомилися майже через рік після цих покупок», — додала художниця.

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За словами Соні, приміщення під свою галерею-студію у Києві вартістю 4,6 мільйона гривень вона теж придбала сама.

«Щодо нежитлової нерухомості під майстерню: її ціна склала 4,6 млн грн. Це приблизно один мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться безготівкою, і банк перевіряє джерело надходження коштів. Нагадаю, що вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше» — зазначила Морозюк.

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Зазначимо, що зіркові колаборації та активний піар Соні стартував з 2022 року, пишуть ЗМІ.

Вона стала популярною доволі різко, саме тому у користувачів мережі виникає недовіра до Морозюк. Журналіст Євген Плінський припускає, що до слави якраз «доклався» Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена, якого зловили на корупції.

«Виявилося, що Соня — наречена нашого „героя“ Роми Гринкевича, для якого „Мазня“ стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав у Соню. Мільйони оборонних гривень вкладалися в молоду дівчину, її творчість та успіх. Замість дронів для ЗСУ купувався годинник, замість тепловізорів — прикраси Cartier, замість пікапів — нові тачки для нареченої», — писав журналіст.

Соня Морозюк стверджує, що з Романом Гринкевичем у стосунках 5 місяців, 2 з яких у заручинах (у жовтні вона повідомила, що виходить заміж). Вона казала, що не цікавилась бізнесом коханого, хоча в одному з шоу говорила інше.

Художниця у своїй єдиній реакції додавала, що готова з Романом розійтись, якщо звинувачення будуть правдивими. Соня Морозюк заявляла, що створила себе сама. Елітний PORSCHE купила собі ще до стосунків і готова подавати декларацію. До грошей Романа відношення немає, як і до «відмивання коштів».

Нагадаємо, Соня Морозюк заручена з сином львівського бізнесмена, якого підозрюють у обкраданні ЗСУ. Художниця теж потрапила у скандал. Після цього в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України призупинили персональну виставку Морозюк.

Як повідомляли «ФАКТИ», 30 грудня 2023 року Ігорю Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

Міністерство оборони розірвало контракти з львівським бізнесменом через корупційну складову. Проте один контракт з компаніями, афілійованими з родиною Гринкевича, ще залишився.

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