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Суспільство та люди

Гринкевичі ні до чого: Соня Морозюк пояснила, звідки у неї дві квартири та нежитлове приміщення за 4,6 млн грн

11:15 13 січня 2024
Морозюк

Художниця Соня Морозюк, наречена Романа Гринкевича, яка заявляла, що не знає джерел його заробітку, вирішила прокоментувати інформацію АРМА про майно скандальної сім'ї Гринкевичів.

Зокрема, 25-річна Соня в Instagram вирішила пояснити, чому у переліку нерухомості львівського бізнесмена значаться дві квартири, які належать їй.

«У відповідь на звинувачення, що у „мене знайшли дві квартири“. Квартири є. Але. Одну купив мій батько (продавши до цього нерухомість у Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником. Це його гроші, не мої. Другу я купляла частковою допомогою батька, і він є співвласником», — написала Морозюк.

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Вона зазначила, що першу квартиру купила 16 серпня 2022 року, а другу — 2 червня 2022 року.

«З Романом Гринкевичем ми познайомилися майже через рік після цих покупок», — додала художниця.

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За словами Соні, приміщення під свою галерею-студію у Києві вартістю 4,6 мільйона гривень вона теж придбала сама.

«Щодо нежитлової нерухомості під майстерню: її ціна склала 4,6 млн грн. Це приблизно один мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться безготівкою, і банк перевіряє джерело надходження коштів. Нагадаю, що вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше» — зазначила Морозюк.

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Зазначимо, що зіркові колаборації та активний піар Соні стартував з 2022 року, пишуть ЗМІ.

Вона стала популярною доволі різко, саме тому у користувачів мережі виникає недовіра до Морозюк. Журналіст Євген Плінський припускає, що до слави якраз «доклався» Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена, якого зловили на корупції.

«Виявилося, що Соня — наречена нашого „героя“ Роми Гринкевича, для якого „Мазня“ стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав у Соню. Мільйони оборонних гривень вкладалися в молоду дівчину, її творчість та успіх. Замість дронів для ЗСУ купувався годинник, замість тепловізорів — прикраси Cartier, замість пікапів — нові тачки для нареченої», — писав журналіст.

Соня Морозюк стверджує, що з Романом Гринкевичем у стосунках 5 місяців, 2 з яких у заручинах (у жовтні вона повідомила, що виходить заміж). Вона казала, що не цікавилась бізнесом коханого, хоча в одному з шоу говорила інше.

Художниця у своїй єдиній реакції додавала, що готова з Романом розійтись, якщо звинувачення будуть правдивими. Соня Морозюк заявляла, що створила себе сама. Елітний PORSCHE купила собі ще до стосунків і готова подавати декларацію. До грошей Романа відношення немає, як і до «відмивання коштів».

Нагадаємо, Соня Морозюк заручена з сином львівського бізнесмена, якого підозрюють у обкраданні ЗСУ. Художниця теж потрапила у скандал. Після цього в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України призупинили персональну виставку Морозюк.

Як повідомляли «ФАКТИ», 30 грудня 2023 року Ігорю Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

Міністерство оборони розірвало контракти з львівським бізнесменом через корупційну складову. Проте один контракт з компаніями, афілійованими з родиною Гринкевича, ще залишився.

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