Наречена сина Гринкевича Соня Морозюк може бути дотична до корупційного скандалу родини: що знайшла АРМА

Авторка «Мазні» Соня Морозюк, якій дуже подобається лакшері життя й яка запевняла, що жодним чином не причетна до корупційного скандалу родини Гринкевичів, виявилася власницею двох квартир, які можуть бути придбані за гроші, вкрадені у держави та армії. Так, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло майно львівського бізнесмена та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю, йдеться на сайті відомства.

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«Агентство виявило та розшукало наступні українські активи фігурантів: житлова нерухомість — 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк)», — йдеться у звіті АРМА.

Тобто, вперше у «справі Гринкевичей» засвітилася молода мисткіня Морозюк, яка раніше зявляла, що нічого не тямить у бізнесі не те, що свого майбутнього свекра, а навіть у справах свого нареченого — Романа Гринкевича. Про наявність у своєму володінні нерухомості та грошей, на які 25-річна Морозюк її придбала, вона не розповідала.

Все це майно станом на зараз заарештоване, а сама художниця такий перебіг подій не коментує.

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Натомість раніше Соня відзвітувалася українцям про своє авто — PORSCHE CAYENNE 2015 року випуску, яке, як заявила Морозюк, вона сама придбала за чесно зароблені та задекларовані 33 тисячі доларів. Також Соня має комерційне приміщення у Києві площею 122 квадратних метрів, вартість якого оцінюють у 4,6 мільйони гривень.

Місткиня запевняла, що від майбутнього чоловіка отримала лише два подарунки — обручку та кольє. За інформацією журналіста Іллі Кабачинського, який проконсультувався з ювелірними експертами, загальна сума цих презентів може становити понад 60 тисяч євро (2,5 млн гривень).

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«Почнемо з подарунків. Обручка Graff. Лачен правильно показав скрин, що там від $ 7000, але ключове — від. По всій ювелірці я консультувався в експертів, тому буду казати, що дізнався. Там 1+ карат, ціна обручки — щонайменше 50 000 доларів. Це Graff і це супер люкс. Далі — намисто. Це гвіздок від Cartier. У мене поганий зір, і я не бачу, чи на шапочці є діаманти, тому припускаю — щонайменше 14 300 євро. Якщо діаманти є — ціна x2», — розповів Кабачинський.

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На презентах автор подкасту «Без оголошення війни» не зупинився й проаналізував соцмережі Морозюк. З його слів, Морозюк, яка є ФОПом 3-ї групи, має Rolex Daytona в золоті, ціна якого зараз понад 50 тисяч євро, BVLGARI SERPENTI (від $ 7000 без камінців та від $ 13 000, якщо прикраси все ж є), браслет Cartier вартістю від 4500 євро та іншу недешеву ювелірку.

«Одних лише сумок більш як на $ 10. Chanel, Jacquemus, LV, Prada, GG — там вистачає, всі різні. У 2022 році були старіші, простіші колекції, під кінець 2023 залітає вже Chanel від $ 6000. Я порахував і взуття. Balenciaga за одиницю, Celine та Prada від $ 2000. І це я ще не у все вглядався. Бо там ще куртки, сукні тощо», — підсумував Кабачинський.

Нагадаємо, 30 грудня 2023 року Ігорю Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

Міністерство оборони розпочало дострокове розірвання контрактів із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем через корупційну складову. Проте залишився один контракт з компаніями, афілійованими із його родиною.

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