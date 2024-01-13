На пенсію зможуть вийти не всі: який страховий стаж потрібен у 2024 році

У 2024 році для пенсіонерів підняли вимоги до років страхового стажу, через що на пенсію зможуть вийти не всі. Про це нагадує УНІАН.

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Вимоги до досвіду роботи будуть залежати від віку оформлення пенсії. При цьому відсутні для виходу на пенсію роки можна буде «докупити».

Ось яким буде страховий стаж для пенсіонерів у 2024 році:

для виходу на пенсію в 60 років — не менше 31 року;

для виходу на пенсію в 63 роки — не менше 21 року;

для виходу на пенсію в 65 років — від 15 до 21 року.

Пенсіонери віком старше 65 років, у яких менше 15 років страхового стажу, замість пенсії зможуть отримувати державну грошову допомогу.

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Мінімальний страховий стаж для пенсіонерів збільшуватиметься щороку. Наприклад, в 2028 році українцям потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років, щоб вийти на пенсію в 60.

Як дізнатися свій страховий стаж

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Через Інтернет дізнатися, скільки накопичилося років стажу, можна на сайті ПФУ, у розділах «Мій страховий стаж» або «Профіль користувача» — «Страхові дані». Але перевірити стаж можливо, якщо ваш роботодавець раніше надавав до Пенсійного фонду відомості про нарахування зарплати і сплату страхового внеску. Якщо ж у ПФУ немає таких даних, то можна звернутися до роботодавця і попросити його подати звіти.

Ще один спосіб перевірити свій страховий стаж — у мобільному додатку «Дія». Для цього в меню зайдіть в «Послуги» — «Довідки» — «Довідка ОК-7» або «Довідка ОК-5». У цих документах вказано страховий стаж громадянина.

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Нагадаємо також про можливість укласти договір про добровільну сплату внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що теж доступно за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

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