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У ПФУ назвали п'ять причин, через які майбутнім пенсіонерам не зарахують страховий стаж

13:03 23 грудня 2023
Співробітник ПФУ

Наявність необхідного страхового стажу на момент досягнення громадянами пенсійного віку є важливим моментом для призначення та нарахування пенсії. Адже при його недостатньості людина може, хіба що, розраховувати на соціальні виплати.

Страховий стаж — це час, коли людина працювала і за неї сплачувалися внески у Пенсійний фонд. Втім, буває й так, что робітнику не зараховують певні періоди, якщо він навіть и працював.

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Завідувач сектором інформаційно-аналітичного забезпечення ПФУ у Вінницькій області Віталій Карабіньовський пояснив, що основними причинами відсутності підтвердження сплати страхових внесків за відпрацьований період можуть бути наступні:

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  • Роботодавець не сплатив або сплатив не в повному розмірі страховий внесок;
  • Підприємство має борги зі сплати страхових внесків;
  • Роботодавець став банкрутом і борги підприємства списали. У разі списання боргів, стаж працівникам не зараховується;
  • Страховий внесок помилково сплачено на інший розрахунковий рахунок;
  • Технічні причини.

В ПФУ зазначили, що кожний працівник може дистанційно контролювати сплату роботодавцем єдиного соціального внеску і зарахування страхового стажу на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) або у мобільному додатку «Пенсійний фонд».

Ексклюзивний матеріал «Наполягайте на укладенні трудового договору»: що таке «стажування» й чому роботодавці так часто його пропонують" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото управління ПФУ Вінничини

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