У ПФУ назвали п'ять причин, через які майбутнім пенсіонерам не зарахують страховий стаж

Наявність необхідного страхового стажу на момент досягнення громадянами пенсійного віку є важливим моментом для призначення та нарахування пенсії. Адже при його недостатньості людина може, хіба що, розраховувати на соціальні виплати.

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Страховий стаж — це час, коли людина працювала і за неї сплачувалися внески у Пенсійний фонд. Втім, буває й так, что робітнику не зараховують певні періоди, якщо він навіть и працював.

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Завідувач сектором інформаційно-аналітичного забезпечення ПФУ у Вінницькій області Віталій Карабіньовський пояснив, що основними причинами відсутності підтвердження сплати страхових внесків за відпрацьований період можуть бути наступні:

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Роботодавець не сплатив або сплатив не в повному розмірі страховий внесок;

Підприємство має борги зі сплати страхових внесків;

Роботодавець став банкрутом і борги підприємства списали. У разі списання боргів, стаж працівникам не зараховується;

Страховий внесок помилково сплачено на інший розрахунковий рахунок;

Технічні причини.

В ПФУ зазначили, що кожний працівник може дистанційно контролювати сплату роботодавцем єдиного соціального внеску і зарахування страхового стажу на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) або у мобільному додатку «Пенсійний фонд».

Ексклюзивний матеріал «Наполягайте на укладенні трудового договору»: що таке «стажування» й чому роботодавці так часто його пропонують" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото управління ПФУ Вінничини

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